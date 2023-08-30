Бегите от них подальше: три знака Зодиака, которые часто разбивают сердца

Хорошо подумайте перед тем, как начинать роман со Скорпионом, Львом или Девой

С некоторыми знаками Зодиака сложно строить отношения из-за того, что им быстро становится скучно. Другие же представители зодиакального круга и вовсе способны обидеть свою половинку и резко уйти.

По словам астрологов, чаще всего разбивают сердца три знака Зодиака – Скорпион, Лев и Дева. Об этом передает Bustle, ссылаясь на гороскопы вышеуказанных сердцеедов.

Скорпион

Осторожному и загадочному водному знаку трудно впускать в свою жизнь людей. Вполне возможно, что вы влюбитесь в Скорпиона сильнее, чем он в вас. Чрезвычайно эмоциональны, если их обидеть, уходят мгновенно. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Лев

Этот знак всегда ищет что-то лучшее. Огненный Лев движется быстро, от трендов к интрижкам, и при этом не прочь разбить несколько сердец. Любят получать внимание от других. Как только восхищение утихает, могут бросить своего партнера незамедлительно. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Дева

Не вступают в отношения с намерением разбить сердце. Но как одержимый совершенством знак, который точно знает, чего хочет, может уйти без предупреждения. Девы знают себе цену, понимают, чего заслуживают, и если они почувствуют, что вы не оправдываете их ожиданий, отправят вас собирать вещи. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сентябре под влиянием Купидона окажутся несколько знаков Зодиака. Любовный гороскоп сулит им счастье.