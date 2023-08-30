Гороскоп на 31 августа: хороший день для творческих занятий и хобби

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Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 31 августа 2023 года
Гороскоп на 31 августа 2023 года. Фото Getty Images

Не бойтесь никаких изменений, звезды на вашей стороне.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Творческие занятия помогут Овнам проявить свои таланты и поднять самооценку. Ваши родные оценят это и придадут еще больше уверенности. Позаботьтесь о своих нуждах, сходите в спортзал, сделайте новую прическу. Покупки лучше отложить на другой день: купленные вещи вас разочаруют.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подходит для начала важного нового проекта. Однако перед этим закончите все начатые старые дела, чтобы они вас не отвлекали и не тормозили развитие. 31 августа энергия Тельцов будет на высоком уровне, они смело могут браться за все то, что раньше было отложено. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Уделите время отдыху и расслаблению. Встреча с друзьями или просмотр нового кинофильма помогут восстановить силы и поднимут настроение. Также хороший день для Близнецов, чтобы заняться чем-то творческим, любимым хобби. Возможно вас будет беспокоить повышенная нервозность и раздражительность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Отложите сложные вопросы на другое время и займитесь мелочами, доделайте уже начатые дела или перепроверьте свою работу. Шарм и общительность Раков помогут им наладить нужные связи и познакомиться с влиятельными людьми. Обсудите свои планы с близкими: они дадут хороший совет. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Подходящий день, чтобы заняться самоанализом, подумать, как эффективнее расходовать свои ресурсы, что мешает развиваться и двигаться вперед. В личных отношениях проявляйте активность, переходите на новый уровень. Позитивные эмоции Львам принесет встреча со старыми друзьями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сделайте так, чтобы вас заметили, проявляйте активность, рассказывайте окружающим о своих планах и идеях. Это поможет продвинуться в ваших проектах или получить выгодное предложение. Дорогие покупки перенесите на другой день. 31 августа Девам придется заниматься несколькими делами одновременно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Новые знакомые Весов могут оказать сильное влияние на их жизнь, поэтому больше бывайте в людных местах, знакомьтесь, общайтесь. В делах найдите комфортный для себя ритм и не спешите: спешка будет контрпродуктивна и может привести к ошибкам. Не слушайте советов, действуйте самостоятельно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Займитесь теми делами, которые доставляют радость и хорошо вам знакомы. Если Скорпионам удастся справиться с негативными эмоциями, день пройдет удачно и спокойно. При принятии важного решения нужно все тщательно обдумать, взвесить риски и только после этого давать ответ.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможно вы получите ответы на важные волнующие вас вопросы. Стрельцам надо прислушиваться к разговорам вокруг, получать новую информацию. В личных отношениях могут быть проблемы взаимопонимания: придется обсуждать болезненные вопросы и искать пути решения общих проблем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День удачный в финансовом плане. Если Козероги 31 августа не будут лениться или тратить слишком много, то им удастся провернуть выгодную сделку или заработать приличную сумму. В конфликтных ситуациях не пытайтесь примирить спорщиков, лучше держитесь подальше от всех негативно настроенных людей. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Подходящее время для самоанализа, подведения предварительных итогов вашей деятельности. Перед тем, как начинать что-то новое, просчитайте все возможные сценарии, убедитесь, что у вас достаточно ресурсов и есть запасной план. Водолеи могут изменить свое мнение о ком-то из близких.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не отказывайте в помощи даже незнакомым людям: возможно, в будущем они тоже окажут вам поддержку. Общение Рыбам будет даваться легко: они смогут убедить окружающих и добиться желаемого. Можно смело начинать новое дело, изучать какой-то незнакомый для вас вопрос.

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