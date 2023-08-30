Гороскоп на 31 августа: хороший день для творческих занятий и хобби

Не бойтесь никаких изменений, звезды на вашей стороне.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Творческие занятия помогут Овнам проявить свои таланты и поднять самооценку. Ваши родные оценят это и придадут еще больше уверенности. Позаботьтесь о своих нуждах, сходите в спортзал, сделайте новую прическу. Покупки лучше отложить на другой день: купленные вещи вас разочаруют.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подходит для начала важного нового проекта. Однако перед этим закончите все начатые старые дела, чтобы они вас не отвлекали и не тормозили развитие. 31 августа энергия Тельцов будет на высоком уровне, они смело могут браться за все то, что раньше было отложено. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Уделите время отдыху и расслаблению. Встреча с друзьями или просмотр нового кинофильма помогут восстановить силы и поднимут настроение. Также хороший день для Близнецов, чтобы заняться чем-то творческим, любимым хобби. Возможно вас будет беспокоить повышенная нервозность и раздражительность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Отложите сложные вопросы на другое время и займитесь мелочами, доделайте уже начатые дела или перепроверьте свою работу. Шарм и общительность Раков помогут им наладить нужные связи и познакомиться с влиятельными людьми. Обсудите свои планы с близкими: они дадут хороший совет. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Подходящий день, чтобы заняться самоанализом, подумать, как эффективнее расходовать свои ресурсы, что мешает развиваться и двигаться вперед. В личных отношениях проявляйте активность, переходите на новый уровень. Позитивные эмоции Львам принесет встреча со старыми друзьями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сделайте так, чтобы вас заметили, проявляйте активность, рассказывайте окружающим о своих планах и идеях. Это поможет продвинуться в ваших проектах или получить выгодное предложение. Дорогие покупки перенесите на другой день. 31 августа Девам придется заниматься несколькими делами одновременно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Новые знакомые Весов могут оказать сильное влияние на их жизнь, поэтому больше бывайте в людных местах, знакомьтесь, общайтесь. В делах найдите комфортный для себя ритм и не спешите: спешка будет контрпродуктивна и может привести к ошибкам. Не слушайте советов, действуйте самостоятельно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Займитесь теми делами, которые доставляют радость и хорошо вам знакомы. Если Скорпионам удастся справиться с негативными эмоциями, день пройдет удачно и спокойно. При принятии важного решения нужно все тщательно обдумать, взвесить риски и только после этого давать ответ.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможно вы получите ответы на важные волнующие вас вопросы. Стрельцам надо прислушиваться к разговорам вокруг, получать новую информацию. В личных отношениях могут быть проблемы взаимопонимания: придется обсуждать болезненные вопросы и искать пути решения общих проблем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День удачный в финансовом плане. Если Козероги 31 августа не будут лениться или тратить слишком много, то им удастся провернуть выгодную сделку или заработать приличную сумму. В конфликтных ситуациях не пытайтесь примирить спорщиков, лучше держитесь подальше от всех негативно настроенных людей. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Подходящее время для самоанализа, подведения предварительных итогов вашей деятельности. Перед тем, как начинать что-то новое, просчитайте все возможные сценарии, убедитесь, что у вас достаточно ресурсов и есть запасной план. Водолеи могут изменить свое мнение о ком-то из близких.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не отказывайте в помощи даже незнакомым людям: возможно, в будущем они тоже окажут вам поддержку. Общение Рыбам будет даваться легко: они смогут убедить окружающих и добиться желаемого. Можно смело начинать новое дело, изучать какой-то незнакомый для вас вопрос.