По словам Макса Гордеева, ведущий не интересуется судьбой кремлевского диктатора

Известный украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев рассказал, что российский пропагандист владимир соловьев достиг значительных финансовых доходов за счет распространения манипулятивной информации в поддержку президента россии владимира путина.

В эфире шоу "Ранок у великому місті", передают "Факты", ясновидящий расставил точки над "i" в отношении пропагандиста к кровавому диктатору. По словам Гордеева, соловьев интересуют лишь он сам и деньги.

"Ему все равно на остальных — лишь бы платили. соловьева "подняли" — пообещали, что он будет могущественным, сильным и просто самым лучшим", — сказал мольфар.

Гордеев отметил, что в кремле в первую очередь видели пропагандиста как личность, способную искусно донести что-либо до людей. Даже самый ярый бред: "Как популярные бренды покупают мнение блогеров в соцсетях, они становятся их представителями. По сути, это то же самое — соловьев стал амбассадором путина".

Ранее Гордеев рассказал, что у соловьева возникли проблемы со здоровьем, включая тяжелые психологические состояния. По его словам, у пропагандиста сейчас много денег, но души уже нет.