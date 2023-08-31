Гороскоп на 1 сентября: кто-то получит то, о чем мечтал, а кто-то продвинется по карьерной лестнице

Если у вас есть смелые планы или интересные новаторские проекты, 1 сентября отличный день, чтобы приступить к их реализации.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Проявляйте настойчивость, добивайтесь поставленной цели. Звезды советуют не стоять на месте, идти вперед и не соглашаться на меньшее. Близкие и друзья помогут вам в сложной ситуации. Выделите время на себя, позаботьтесь о своем здоровье, больше времени проводите на воздухе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам важно правильно распределить свои силы и не допускать перенапряжения, иначе ваша результативность будет очень низкой. Возможно Тельцы встретят кого-то из своих прошлых знакомых, с которыми они долго не виделись. Обдумывайте тщательно свои ответы, не спешите с решением. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Используя свое обаяние и шарм, Близнецы 1 сентября могут добиться внимания любого и получить то, о чем мечтали. Сложные вопросы лучше решать, прислушиваясь к своей интуиции. Отношения с близкими людьми можно укрепить, если провести вместе больше времени, заняться совместными делами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Подходящий день, чтобы навести порядок в своей жизни, избавиться от контактов и связей, которые себя изжили и только тянут назад. Уборка в доме также очистит вашу карму: разберите старые вещи, разложите все по местам. Новые дела Ракам лучше отложить, время для них еще не настало. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вы полны энергией и можете закончить те дела, которые долгое время откладывались. Львов 1 сентября ожидает напряженный и загруженный день, но звезды уверены, что все вопросы будут удачно решены. Контролируйте свои слова, чтобы не обидеть случайно кого-то близкого.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Избавьтесь от привычек, которые требуют слишком много времени или сил. Близкие нуждаются в вашем участии, помогите им решить проблемы, проявите заинтересованность и внимание. Подумайте о будущем, о своих планах и мечтах: это может вдохновить вас на какой-то важный поступок.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ваша энергия будет на высоком уровне, что позволит плодотворно работать и достигать поставленных целей. Некоторым Весам удастся продвинуться по карьерной лестнице. Рационально распределяйте свои силы, работайте в комфортном ритме, чтобы сохранить такой настрой до самого вечера.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Закончите старые дела, и смело приступайте к новым и интересным проектам. Звезды рекомендуют Скорпионам не рисковать и заниматься только теми вопросам, в которых они чувствуют себя уверенно. Возможны некоторые трудности в работе: небольшая корректировка планов будет вам выгодна.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День удачный и эмоционально спокойный. Стрельцам по силам исполнить некоторые свои мечты, добиться своих целей. Старайтесь не участвовать в перепалках или ссорах с окружающими: есть вероятность вспылить и испортить отношения. Навестите родственников, с которыми вы давно не виделись.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Высокий уровень энергии поможет вам достичь многих поставленных целей. Не бойтесь браться за сложные дела, активно двигаться вперед. Займитесь обсуждением финансовых вопросов: вам в голову могут прийти интересные мысли как заработать больше или как эффективнее тратить деньги. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Больше внимания уделяйте вопросам, которые будут приносить выгоду в будущем, помогут вам развиваться и продвигаться по карьерной лестнице. В общении проявляйте вежливость, не вступайте в конфронтацию или жаркие споры. Это поможет Водолеям сохранить хорошее настроение.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Удачный день для начала нового интересного проекта. Рыбы смогут быстро сориентироваться и понять, как лучше добиться нужных результатов и получить выгоду. Вам придется активно помогать кому-то близкому, давать советы или участвовать в решении его проблем.