Двум знакам Зодиака невероятно повезет в сентябре: кто в числе счастливчиков

Водолей и Дева могут ожидать приятных событий уже в ближайшее время

Первая неделя сентября будет удачной для некоторых знаков Зодиака. Другим же представителям зодиакального круга звезды обещают везение в течение всего месяца.

По словам астрологов, счастливчиками сентября 2023 стали два знака Зодиака – Водолей и Дева. Об этом передает City Magazine.

Дева

В сентябре фортуна окажется на вашей стороне. Девы смогут преодолеть все тревоги и почувствуют облегчение и освобождение. Этот месяц несет новую энергию и возможности. Есть шанс взяться за новые задачи и достигнуть успеха. Вы почувствуете себя чрезвычайно полными энергии и драйва. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Водолей

Период, полный колебаний и драматических моментов, позади. Сентябрь станет для Водолея периодом внутреннего покоя. Пришел сезон для размышлений и построения планов на будущее. Откроются новые возможности, которые позволят вырасти и прогрессировать. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

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