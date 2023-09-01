"Он исчезнет": известный мольфар рассказал, когда не станет путина

Увы, но о смерти диктатора говорить рано

Известный украинский мольфар и экстрасенс Макс Гордеев, который ранее рассказал о страхе путина во время бунта пригожина, поведал о судьбе президента рф в ближайшее время. Также он ответил на интересующий многих вопрос — когда же российский диктатор умрет.

В интервью УНИАН, Гордеев отметил, что ситуация вокруг путина достаточно интересная. Увы, но о смерти в ближайшее время говорить не стоит, а вот то, что он просто исчезнет — вполне возможно.

"Когда он умрет трудно понять, потому что вопрос стоит не в дате его смерти, а в том, когда он исчезнет. Потому что велика вероятность того, что он именно исчезнет. Может быть так, что он исчезнет, а нам скажут, что умер" — поведал экстрасенс.

Более того, Гордеев также добавил, что в рф в процессе госпереворот. Все потому, что многие уже "устали" от войны, и они хотят, чтобы все это закончилось. Тем более, что люди начали понимать, куда их эта война ведет.

Недавно экстрасенс рассказал о предательстве суровикина перед путиным. После неудачной попытки бунта, проведенным евгением пригожиным в россии, российский генерал фактически исчез из поля зрения. Согласно информации от российских СМИ, его задержали и посадили в тюрьму из-за предполагаемых связей с руководителем частной военной компании "ЧВК Вагнер".

Также Макс Гордеев рассказывал, как сложится судьба ставленника кремля на оккупированной Херсонщине, коллаборанта владимира сальдо. Ему осталось недолго.