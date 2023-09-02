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Шестерка и подлиза, но рада: мольфар раскрыл, как платят скабеевой за гнусную пропаганду

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Пропагандистка ольга скабеева получает больше своего мужа
Пропагандистка ольга скабеева получает больше своего мужа. Фото youtube.com

По словам Макса Гордеева, пропагандистка продала душу дьяволу, но дешевле, чем соловьев

Известный украинский ясновидящий и мольфар Максим Гордеев заявил, что российская пропагандистка ольга скабеева получает больше за своего супруга, такого же рупора кремля, но меньше, чем амбассадор кровавого диктатора путина владимир соловьев.

В эфире шоу "Ранок у великому місті", передают "Факты", экстрасенс рассказал, какие материальные блага приобрели россияне в результате своей информационной деятельности по выливанию грязи в сторону Украины.

"Там вообще все плохо (в ситуации с поповым — ред.). Ситуация с ним очень критическая. А скабеева за идею работает, она финансы получает, но это совсем другие деньги, чем те, которые получал бы соловьев или кто-то другой. Не миллионы или миллиарды", — сказал мольфар.

По словам Гордеева, скабеева является шестеркой и подлизой, которая очень рада, что ее просто гладят по голове.

Ранее Максим Гордеев рассказал, что у пропагандиста владимира соловьева возникли проблемы со здоровьем, включая тяжелые психологические состояния. По его словам, у главного рупора кремля сейчас много денег, но души уже нет.

Также недавно экстрасенс рассказал о предательстве суровикина перед путиным. По его словам, российский генерал слишком много на себя взял.

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#Пропаганда #Астрология #Евгений Попов #Максим Гордеев #Ольга Скабеева