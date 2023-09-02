Шестерка и подлиза, но рада: мольфар раскрыл, как платят скабеевой за гнусную пропаганду

По словам Макса Гордеева, пропагандистка продала душу дьяволу, но дешевле, чем соловьев

Известный украинский ясновидящий и мольфар Максим Гордеев заявил, что российская пропагандистка ольга скабеева получает больше за своего супруга, такого же рупора кремля, но меньше, чем амбассадор кровавого диктатора путина владимир соловьев.

В эфире шоу "Ранок у великому місті", передают "Факты", экстрасенс рассказал, какие материальные блага приобрели россияне в результате своей информационной деятельности по выливанию грязи в сторону Украины.

"Там вообще все плохо (в ситуации с поповым — ред.). Ситуация с ним очень критическая. А скабеева за идею работает, она финансы получает, но это совсем другие деньги, чем те, которые получал бы соловьев или кто-то другой. Не миллионы или миллиарды", — сказал мольфар.

По словам Гордеева, скабеева является шестеркой и подлизой, которая очень рада, что ее просто гладят по голове.

Ранее Максим Гордеев рассказал, что у пропагандиста владимира соловьева возникли проблемы со здоровьем, включая тяжелые психологические состояния. По его словам, у главного рупора кремля сейчас много денег, но души уже нет.

Также недавно экстрасенс рассказал о предательстве суровикина перед путиным. По его словам, российский генерал слишком много на себя взял.