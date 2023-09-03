Готовьтесь к приятным сюрпризам: вот-вот крупно повезет трем знакам Зодиака

Водолей, Скорпион и Лев могут ожидать отличной недели

Некоторым знакам Зодиака очень повезет в сентябре 2023 года. Для тройки зодиакальных представителей период удачи начинается уже с понедельника.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года говорит о том, что счастливчиками оказались три знака Зодиака – Водолей, Скорпион и Лев. Об этом передает YourTango.

Водолей

Вас ожидает спокойная и умиротворенная неделя. Не стоит спешить. Доверяйте своей интуиции. Ситуации будут складываться сами собой, но это принесет необходимый вам результат. Уважайте свои принципы и действуйте согласно собственным правилам. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

Скорпион

Уделите внимание творчеству в ближайшие семь дней. Есть шанс раскрыть свои таланты и креативный потенциал. Это принесет пользу как профессиональной, так и личной жизни. Начало недели принесет подарки. Сосредоточьтесь на своем будущем, в частности подумайте о финансовых инвестициях. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Лев

На этой неделе возможны испытания, но ваш знак в списке лучших гороскопов, потому хватит сил победить их. Звезды способствуют осуществлению желаний. Найдите время для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями и эмоциями, чтобы упорядочить их. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто стал счастливчиками любовного гороскопа на сентябрь. Повезет в любви некоторым знакам Зодиака.