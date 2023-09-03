Отношения выходят на новый уровень: четырем знакам Зодиака повезет в любви на этой неделе

Стрелец, Рыбы, Скорпион и Водолей будут купаться в романтике в ближайшие семь дней

В сентябре звезды обещают встречу со второй половинкой некоторым знакам Зодиака. Романтическая жизнь четырех зодиакальных представителей улучшится уже в ближайшее время.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года говорит о том, что в любви повезет таким знакам Зодиака – Стрельцу, Рыбам, Скорпиону и Водолею. Об этом пишет YourTango.

Стрелец

В ближайшие семь дней ваше внимание будет сосредоточено на личной жизни. Ретроградный Юпитер побуждает вас подходить к делам с более здоровой точки зрения. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Пришло время позаботиться о себе, это благоприятно скажется на ваших романтических отношениях. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Рыбы

Эта неделя подарит вам душевное спокойствие. В личных отношениях удастся установить границы, что принесет положительный эффект. Ретроградный Юпитер выдвинет на первый план прошлое, важно переосмыслить его и двигаться вперед. Звезды направят вас к новым возможностям, что позволит построить желанное будущее с вашим партнером. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Скорпион

В вашем союзе смогут ужиться вместе страсть и стабильность. В ближайшие дни стоит подумать об уроках, которые привели вас с партнером туда, где вы находитесь. В эти дни ваш взгляд будет направлен на темы трансформации и близости. Ваша пара будет расти и развиваться вместе. Есть шанс выйти на новый уровень отношений. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Водолей

Чем более благодарными вы будете в эти семь дней, тем больше возможностей в личной жизни у вас появится. Постарайтесь уделить время вашей половинке. Время строить планы и закладывать фундамент на будущее. Совместная работа над отношениями позволит решить любой вопрос. Сейчас у вас на руках все карты, чтобы исполнить желания. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" писал, кто оказался в числе счастливчиков сентября 2023 года. Гороскоп на этот месяц особенно хорош для двух знаков Зодиака.