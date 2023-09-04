Сентябрь принесет трем знакам Зодиака перемены в жизни: будьте готовы к испытаниям

Тельцам, Ракам и Весам стоит запастись терпением в начале осени

Некоторым знакам Зодиака астрологи в сентябре обещают сказочное везение. Другим же представителям зодиакального круга стоит готовиться к испытаниям.

Гороскоп на месяц говорит о том, что проблемы и перемены в жизни ожидают тройку знаков Зодиака – Тельца, Рака и Весов. Об этом пишет YourTango.

Телец

Вас ждут серьезные изменения в сентябре 2023. Возможен переезд или смена места жительства. Придется привыкать к новому окружение, что не так просто для вас. Однако поддержка близких поможет. К тому же, ваш партнер может получить дополнительный доход. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Рак

В этом месяце вы поймете, что перемены, пусть с трудностями, вам необходимы. Вам придется не единожды идти на компромисс. Более того, в сентябре вы, скорее всего, будете плыть по течению, а контроль над вашей жизни возьмет ваш партнер. Тем не менее, астрологи советуют довериться любимому человеку. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Весы

Первый осенний месяц обещает испытания. Ваше терпение будет на грани, будьте готовы к этому. В долгосрочной перспективе все сложится хорошо, так что беспокоиться не о чем. Принимайте возможности и не спешите. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" делился любовным гороскопом на месяц. В сентябре в любви повезет трем знакам Зодиака.