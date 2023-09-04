Гороскоп на 5 сентября: продуктивный день, когда можно значительно продвинуться по карьерной лестнице

Записывайте или запоминайте интересные идеи, которые посещают вас в этот день

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вторая половина дня будет более продуктивна для Овнов. Утром им будет сложно настроиться на рабочий ритм и верно оценивать ситуацию. Поэтому 5 сентября сначала займитесь простыми знакомыми делами. Полезно помогать коллегам и друзьям, которые попросят вас об этом.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный удачный день. Вам обеспечена поддержка коллег, новые важные знакомства и выгодные предложения. Однако звезды предупреждают Тельцов, что подписывать документы нужно очень внимательно. Проверьте несколько раз условия, под которыми вы ставите свою подпись. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам будет везти во всем. Чем бы Близнецы ни занимались, удача будет на их стороне. Не сидите в четырех стенах, больше двигайтесь, встречайтесь, принимайте приглашения. Эмоциональный фон также повышен, поэтому следите за своими словами, чтобы не испортить отношения с близкими.

Рак (22 июня — 22 июля)

Известия, которые вы получите, вызовут у вас сильные эмоции. Это может быть радостная новость или печальная, но она, несомненно, повлияет на происходящее. Придется упорно работать, составлять планы и решать важные вопросы. Общение с новыми людьми будет приятным. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Прежде, чем дать ответ, Львам необходимо тщательно взвесить все риски, продумать запасной план и оценить собственные ресурсы. Так вы избежите ошибок и не окажетесь в сложной ситуации из-за неверно принятого решения. Проявляйте вежливость, уважайте мнение родных и друзей.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Есть вероятность получения неожиданного предложения, которое может вас удивить. Не давайте ответ сразу. Возьмите время на обдумывание и найдите больше информации. Не спешите в рабочих вопросах, делайте все аккуратно и вдумчиво. Девы 5 сентября имеют прекрасный шанс получить повышение.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День подходит для встреч с друзьями, вечеринок или веселого времяпрепровождения на природе. Чем больше Весы будут знакомиться и встречаться с новыми людьми, тем выше шанс найти кого-то особенного или получить выгодный контракт. Займитесь чем-то новым, на что раньше не хватало времени.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Постарайтесь уделить внимание своим родным, проведите с ними больше времени, займитесь чем-нибудь сообща. Если между вами есть какие-то проблемы, 5 сентября удачный день, чтобы решить все разногласия и прийти к компромиссу. Пробуйте новые методы работы, экспериментируйте.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Будьте готовы к сюрпризам, неожиданным известиям, которые повлияют на происходящее вокруг вас. Не рискуйте в рабочих вопросах, используйте хорошо знакомые методы и решения. Возможно Стрельцам 5 сентября придется резко менять планы: не расстраивайтесь и постарайтесь извлечь из этого выгоду.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте смелее, отказывайтесь от того, что вам больше не нужно или вызывает дискомфорт. Вы можете качественно улучшить свою жизнь, избавившись от лишнего балласта. В сложных ситуациях прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Общение будет сложным и эмоциональным, постарайтесь не затеять ссору. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Хороший день для новых знакомств и интересных встреч. Общение будет доставлять Водолеям радость, а также есть шанс познакомиться с нужными влиятельными людьми. Вас ждут неожиданные события, которые будут приятными и полезными для дальнейшей деятельности, не отказывайтесь от предложений.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Отдайте предпочтение занятиям, где вы можете проявить свои творческие способности, поэкспериментировать. Время, проведенное с друзьями на природе, принесет много радостных моментов и поможет восстановить душевное равновесие. Возможна интересная встреча.