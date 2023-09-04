Любовь и богатство на вашем пороге: три знака Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе

Тельцы, Скорпионы и Раки могут ожидать приятных событий в своей жизни в ближайшее время

В сентябре 2023 года удача сопутствует некоторым знакам Зодиака. Однако особенно фортуна боготворит тройку зодиакальных представителей в ближайшие семь дней, благодаря, по словам астрологов, соединению Луны с Хироном.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года говорит о том, что и в любви, и в деньгах повезет трем знакам Зодиака – Тельцу, Скорпиону и Раку. Об этом передает YourTango.

Телец

Романтическая жизнь на этой неделе будет бурлить. Ваше сердце наполнится счастьем. Удача всегда будет на вашей стороне. К чему бы ни прикоснулись ваши пальцы, это превратится в золото, поэтому продолжайте работать – результат не заставит себя ждать. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Рак

Ваша интуиция поможет найти верное решение в любой ситуации. Вы наконец-то найдете ту информацию, которая вам очень нужна. На горизонте появятся влиятельные друзья. Возможно заключение удачных деловых сделок. Вас ожидает замечательная неделя, насладитесь отдыхом. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Скорпион

На этой неделе все ваши финансовые вопросы успешно закроются. Хорошее время для планирования бюджета и погашения долгов. Стоит устроить переучет материальных благ, в будущем это поможет выйти на новый уровень дохода. Астрологи советуют не забывать проводить время с семьей и уделить внимание детям. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака на неделе 4-10 сентября повезет меньше. Стоит ожидать, по словам астрологов, перемен в жизни, проблем и испытаний.