Любят деньги больше, чем партнера: эти знаки Зодиака вступают в брак ради финансового комфорта

Астрологи назвали наиболее меркантильных знаков Зодиака, эта черта проявляется и при решении жениться

По мнению астрологов, знак Зодиака может указать на то, как человек проявится в отношениях, разобьет ли он сердце, к примеру. В астрологии считается, что некоторые зодиакальные представители решаются на брак не по любви, а надеясь получить финансовую безопасность.

Шесть знаков Зодиака, по словам астрологов, вступают в браке ради денег, в их числе Телец, Скорпион, Лев, Рыбы, Весы и Стрелец. Об этом передает City Magazine.

Телец

Обожают дорогие вещи и стремятся к комфорту. Часто ищут партнеров, которые помогут им этого достичь. Ориентированность на материальные ценности приводит к тому, что Телец ищет отношения, которые дадут ему финансовую безопасность. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Скорпион

Этому знаку хотелось бы, чтобы партнер в браке удовлетворил их желание богатства и роскоши. Ради этого они овладевают секретами соблазнения, чтобы заполучить желаемого человека. Если уж Скорпион делает выбор, то пойдет на все, чтобы не потерять свою половинку. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Лев

Стремится к власти и престижу. Льву нужен партнер, который соответствовал бы его влиянию и процветанию. Лидерский нрав привлекает в жизнь этого знака влиятельных и богатых людей, поэтому и женитьба возможна лишь с такой персоной. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Рыбы

Хотят быть эксклюзивными во всем, что нередко требует материальных вложений. Осуществить грандиозные мечты Рыб без финансовой помощи партнера невозможно. Их привлекает возможность брака с тем, кто обеспечит богатством. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Весы

Для них очень важна эстетика, готовы инвестировать круглые сумы в предметы роскоши. Комфорт – главное требование для этого знака. Ищут того, кто разделяет их взгляды на богатство и элегантность. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Стрелец

Довольно жадные существа, которые стремятся жить в роскоши. Этот знак хочет ярких впечатлений, путешествий на частном самолете, походов в лучшие рестораны, отдыха на райских островах… Вряд ли согласится на брак с тем, кто не готов покрывать подобные расходы. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими знаками Зодиака непросто построить семью. Дело в том, что этим людям быстро становится скучно в отношениях.