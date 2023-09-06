Готовьте кошельки для миллионов: шесть знаков Зодиака, которым суждено стать богатыми

Этим зодиакальным представителям удается достигать немыслимых финансовых высот

Некоторые знаки Зодиака ужасно экономят и берегут каждую копейку. Другие же представители зодиакального круга никогда не будут страдать от бедности, ведь им суждено стать богачами.

По словам астрологов, есть все шансы разбогатеть и даже называться миллионерами у шести знаков Зодиака. Об этом передает City Magazine.

Овен

Чрезвычайно страстны и преданы достижению своих целей. Не боятся рисковать, добиваясь успеха. Работоспособны и полны творческих идей. Быстро принимают решение. Оставляют великолепное наследие своим детям и внукам. Пример – Овен Ларри Пейдж, американский программист, сооснователь поисковой системы Google.

Телец

Желание наслаждаться роскошным образом жизни и восхищаться эстетикой побуждает этот знак усердно работать. Будь то шикарный отпуск, инвестиции в недвижимость или покупка элитного автомобиля, Тельцы знают толк в хвастовстве. Расчетливы и осторожны в финансовых вопросах, умеют получать прибыль из инвестиций. Пример – Телец Марк Цукерберг, американский медиамагнат, соучредитель компании Meta.

Лев

Стремятся к жизни, полной гламура, блеска и помпезности. Готовы на ради богатства. Талантливые, отменные руководители. Единственная помеха — чрезмерная расточительность. Тем не менее, всегда привлекают деньги на свои нужды. Пример – Лев Билл Клинтон, 42-й президент США.

Дева

Перфекционисты, которым подавай самое лучшее. Усердно работают над достижением финансовой безопасности. Иногда готовы пойти на риск, но по большей части остаются благоразумными в вопросах денег. Никогда не зарабатывают средства сомнительными способами. Пример — Уоррен Баффет, американский предприниматель, один из самых богатых людей в мире.

Весы

Великие лидеры. Всегда стараются сохранять баланс и действуют осторожно в финансовых вопросах. Способны сколотить огромное состояние. Стремление Весов к успеху не омрачается высокомерием или эгоизмом, готовы помогать нуждающимся. Пример — Лилиан Беттанкур, французская предпринимательница, богатейшая женщина в мире.

Скорпион

Энергичные и решительные. Обладают способностью принимать взвешенные финансовые решения. Скрытный и закрытый характер помогает им сохранять конфиденциальность в финансовых вопросах. Однако Скорпионам следует быть осторожными, чтобы стремление к контролю и власти не привело к ошибке. Пример — Билл Гейтс, американский бизнесмен, в прошлом крупнейший акционер компании Microsoft.

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