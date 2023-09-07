Гороскоп на 8 сентября: у кого-то будет много работы, а другие смогут незапланированно отдохнуть

В эту пятницу найдите время для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями

Издание "Телеграф" размещает гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу 8 сентября, в котором расскажет, что обещают звезды представителям зодиакального круга и какие советы астрологи помогут привлечь удачу и позитив в свою жизнь.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Прекрасный день для Овнов. Вы будете вовлечены в творческий процесс на рабочем месте. В конце дня почувствуете усталость, но будете удовлетворены плодотворной пятницей. Вечером стоит дать себе паузу и выдохнуть. Иногда можно позволить себе ни о чем не задумываться и лентяйничать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вы подведете итоги недели, а заодно задумаетесь о планах на будущее. Не бойтесь расписывать цели как в карьерной, так и в личной сферах жизни. Астрологи советуют проговаривать желаемое в настоящем времени и верить, что мысли материализуются. Вместе с тем, цените и то, что уже имеете. К слову, звезды обещают Тельцам кардинальные перемены этой осенью.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Пятница окутает вас романтикой. Наконец-то вы сможете вдоволь наговориться с партнером и обсудить все темы, которые вас давно волновали. Позвольте себе расслабиться и отправьтесь в новое заведение или устройте романтический ужин в домашней обстановке. Вам требуется релакс в эту пятницу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваши планы могут быть нарушены из-за вашей неосторожности. Проявите максимальную внимательность на дороге и рабочих ситуациях. Прислушивайтесь к разговорам вокруг вас, не исключено, что вы узнаете важную для вашей карьеры информацию. Отдохнуть сегодня не получится, примите этот факт.

Лев (23 июля — 23 августа)

Активный и энергичный день ожидает вас. Удастся успеть все задуманное на работе, чтобы освободить вечер для любимого человека или семьи. Посиделки с теми, кто вам дорог, поднимут ваше настроение и подарят душевное спокойствие. Цените моменты, когда можете быть вместе с близкими.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Кто-то в эту пятницу вернет вам долг, так что готовьте кошелек для денег. Неожиданное финансовое пополнение не спешите тратить, а лучше задумайтесь об инвестициях. Вечером стоит найти минутку для самого себя: пойти на тренировку, посетить массажиста или просто насладиться просмотром уютной комедии.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Пятница подарит уйму интересных знакомств и встреч с приятными собеседниками. Не бойтесь проявлять заинтересованность и общаться, возможно, именно сегодня вы найдете будущего партнера по бизнесу. В семейных вопросах тоже оставайтесь открытым, чтобы сохранить взаимопонимание и не допустить ссор.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День будет насыщенным и к вечеру вы сильно устанете. Однако не спешите расстраиваться, ведь впереди вас ожидают выходные. Да, сегодня вам придется непросто, поэтому стоит запастись терпением. В деловых вопросах сохраняйте самообладание и лучше лишний раз проверьте документы, которые подписываете. Кстати, астрологи предупреждали Скорпионов о трудном периоде осенью 2023

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В эту пятницу вы получите долгожданный ответ на вопрос, который вас волновал. Подумайте, как лучше поступить в будущем, чтобы не нарушить свои принципы. Поддержка близкого человека сегодня будет важна для вас, не забудьте поблагодарить друга за оказанное содействие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Работа будет кипеть, но это не помешает вам насладиться пятницей. Приятное ощущение окончания рабочей недели не будет вас покидать целый день. Не бойтесь обращаться за помощью к коллегам, сегодня они смогут помочь и делом, и словом. Вечером удастся встретиться с родными и повеселиться.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Пятница будет расслабленной и спокойной. Все дела будут продвигаться по намеченному плану, а любые конфликтные ситуации с легкостью решаться. В этот день вы найдете время для того, чтобы побыть наедине с собой. Можно постепенно переключаться с рабочего режима и задумываться о том, куда отправиться в приближающиеся выходные.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

У Рыб в эту пятницу есть возможность неожиданно выбраться с друзьями на природу. Приятное времяпровождение в хорошей компании подарит море эмоций и зарядит энергией. Можно сказать, что ваши выходные уже начинаются. Главный совет: успеть закрыть ранее запланированные задачи. По словам астрологов, сентябрь обещает Рыбам море позитива.