Гороскоп на 9 сентября: хороший день, чтобы проявить жадность и начать новое дело

Некоторые непривлекательные качества можно использовать с пользой для себя

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Стоит обратить внимание на свои ежедневные привычки и внести некоторые изменения в свой распорядок дня. Вредные привычки нужно оставить позади и начать приобретать полезные. Важно помнить, что не следует ставить перед собой нереальные цели и радикально менять обычный образ жизни.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила предоставляют вам уникальную возможность осмотреть свою жизнь с новой перспективы, проанализировать настоящее положение. Не стесняйтесь заняться саморефлексией. Отличный день для духовных практик, молитв и медитаций. Мечты Тельцов в сентябре начнут исполняться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту субботу есть большой шанс случайно встретиться с давними друзьями и бывшими партнерами. Этот день идеально подходит для отдыха. Если вы хотите, можете заняться своими увлечениями, прогуляться или даже посетить спортзал. Вечер рекомендуется уделить близким людям.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для успешных межличностных отношений важно проявить больше такта. Ваша доброта принесет плоды в ближайшем будущем. Избегайте крайностей, не деля людей на врагов и друзей. Оказывайте помощь тем, кто обращается за ней, и избегайте мести, так как это может негативно сказаться на ваших делах.

Лев (23 июля — 23 августа)

Влияние ночных светил может придать вам большую эмоциональность, резкость и вспыльчивость в эту субботу, поэтому астрологи советуют быть особенно осторожными в выборе слов при выражении своих мыслей и передаче идей и просьб окружающим.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Остерегайтесь тех, кто излучает негативную энергию, так как они способны привнести неприятности в вашу жизнь и передать вам неуверенность. Наименьший успех ждет тех представителей знака Зодиака, которые будут чрезмерно пассивны и откладывают важные дела на будущее.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Воздействие ночных светил приносит позитивный эффект, поэтому удача будет с вами во всех ваших предприятиях. Важно, однако, не тратить бесцельно свою энергию и время. Сфокусируйтесь на тех занятиях, которые приносят наибольшую выгоду. Весы в сентябре встретят кого-то особенного.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Активность дня невысока и может сопровождаться отвлеченностью, недисциплинированностью и усталостью. Тем не менее внешние обстоятельства будут постоянно стимулировать к действию. В ваших интересах собраться с силами и проявить больше инициативы. Идеальное время для начала новых проектов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Креативность является полезным активом в различных областях, включая отношения, дела и работу. Важно стремиться к решению задачи необычными способами, таким образом можно сбить с толку критиков и получить значительное преимущество. Лучше не отступать и бороться до конца во всех обстоятельствах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Расчетливость, напор, жадность — это не самые привлекательные черты характера, однако в наше время они очень востребованы, и можно использовать их в своих интересах. Например, при обсуждении выгодных условий трудоустройства, сделки, получения кредита или заключения договора купли-продажи.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Могут возникнуть напряженные моменты как в личных отношениях, так и на работе. Успех будет достижим, если сосредотачиваться на позитивных аспектах. Также в этот день полезно заняться восстановлением старых вещей или приобретением чего-то нового. Водолеям невероятно повезет в сентябре.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день одним из наиболее ценных навыков является способность отпускать все негативное прошлое. Пессимистические мысли могут подорвать вашу уверенность и отпугнуть удачу. Освоение навыка прощения к людям за их ошибки станет важным шагом.