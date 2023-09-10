"Много его двойников и тройников": астролог рассказала о смерти настоящего путина

путин — ненастоящий, заявила астролог Альбина Пономаренко

Тема двойников российского президента владимира путина была поднята неоднократно, и люди, которые время от времени появляются на публике, представляясь путиным, даже были классифицированы. Однако астролог Альбина Пономаренко утверждает, что подлинного главы кремля уже давно нет в живых.

В эфире ТСН.ua эксперт в области астрологии заявила, что занятие диктатором ранее службой в КГБ считается рискованным видом деятельности, и его астрологический профиль носит определенные знаки опасности.

"Когда-то российские астрологи сами исследовали эти вопросы. Когда Сатурн входит в Скорпион, в россии умирает царь. В крайний раз он заходил в те времена, когда поднялся вопрос, что путин — ненастоящий, стало появляться очень много его двойников и тройников. Поэтому настоящего путина, скорее всего, просто нет", — сказала Альбина Пономаренко.

Как отмечает астролог, в "оригинала" обнаруживается обилие "воздуха": "Он и был такой легкий — тонкие косточки, форма черепа, уши, пропорции тела. А потом появились двойники. Один вообще "земля", очень неудачная подделка. Другие есть более удачные, но когда начинаешь присматриваться или сопоставлять с фотографиями прошлых лет, то понимаешь, что это абсолютно два разных человека, но в россии история с царями, подделками и двойниками не нова".

Ранее мольфар Макс Гордеев рассказал, по какой причине кадыров не сумел оказать поддержку кремлевскому диктатору. Во время бунта пригожина президент рф никого к себе не подпускал.