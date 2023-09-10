Гороскоп на 11 сентября: удача последует за тем, кто ничего не откладывает в "долгий ящик" и ценит свое время

Любая предпринятая инициатива может принести отличные результаты

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день предоставляет отличный шанс для реализации задуманного. Ночные светила обещают успех во всех начинаниях, поэтому не стоит оставлять ничего на потом. Пришло время приступить к работе. Однако не говорите с посторонними — это может привести к неприятным последствиям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Стоит проявлять большую настойчивость в любви. Касательно бизнеса и профессиональных дел, лучше быть более предусмотрительным. Избегайте излишней уверенности и агрессии, чтобы не вызвать новых сложностей. Этот день идеально подходит для прогулок, общения и занятий спортом. Мечты Тельцов в сентябре начнут исполняться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Могут произойти события, которые придется пережить впервые. Это может вызвать интерес, но не стоит забывать о возможных неприятных сюрпризах. Ваши близкие также могут столкнуться с некоторыми трудностями, и им может потребоваться ваша доброта и эмоциональная поддержка.

Рак (22 июня — 22 июля)

Возможно проявление негативных программ, которые накапливались в течение долгого времени. Но в этот понедельник не следует зацикливаться на негативном опыте и вспоминать прошлые трудности. В такие моменты важно сохранять оптимизм и думать о завтрашнем дне.

Лев (23 июля — 23 августа)

День будет требовать защиты собственных интересов и прав. Наиболее эффективными средствами будут не личные аргументы, а четкие юридические инструменты и процедуры. В отношениях с близкими сохраняется положительная динамика. Чем больше гибкости и спонтанности, тем лучше.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Любая предпринятая инициатива может принести отличные результаты. Ближе к вечеру возможна долгожданная встреча, продуктивная беседа по интересующим вопросам и получение необходимых советов. Важно избегать споров, так как это может привести к длительным конфликтам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день воздействие ночных светил может придать вам больше решительности. Если вам придется разрешать конфликты или столкнуться с критикой, старайтесь не воспринимать все негативно. В рабочих и деловых вопросах лучше ограничиться самыми важными задачами. Весы в сентябре встретят кого-то особенного.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сомнения, которые мешали продвигаться, начнут постепенно уходить, и на их место придет полное понимание происходящего. Многие обнаружат изменения как в самих себе, так и в окружающем мире. Этот день подходит для творчества, общения и установления контактов и связей, даже если это происходит онлайн.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Иногда ценно подождать, как хищник в засаде, а не решать вопросы слишком прямолинейно. Во всех делах важно снизить темп и увеличить последовательность. Главное — умение разумно оценивать ситуацию и возможности для развития. Это должно стать в приоритете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Стоит быть четкими в выражении своих желаний и целей. Если вы не сможете ясно объяснить своим коллегам, что вы ожидаете от них на работе, или не выскажете своим партнерам, что вас не устраивает в отношениях, — есть риск остаться без того, что вы ищете. Прежде чем просить помощи, важно определиться с тем, что вам действительно нужно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Лучше уделить внимание делам и труду, отложив свидания, флирт и романтику на какое-то время. День обещает быть успешным и продуктивным, особенно для тех, кто амбициозно настроен. Не забывайте о своем здоровье и старайтесь избегать чрезмерной усталости. Водолеям невероятно повезет в сентябре.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не следует допускать, чтобы любовь отвлекла вас от ваших трудовых обязанностей. Полностью погрузитесь в свою работу и не позволяйте ничему и никому отвлечь вас. Вечером уделите время себе и близким. Будьте готовы оказать им поддержку, если оно понадобится.