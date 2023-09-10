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Гороскоп на 11 сентября: удача последует за тем, кто ничего не откладывает в "долгий ящик" и ценит свое время

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 11 сентября 2023 года
Гороскоп на 11 сентября 2023 года. Фото Getty Images

Любая предпринятая инициатива может принести отличные результаты

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день предоставляет отличный шанс для реализации задуманного. Ночные светила обещают успех во всех начинаниях, поэтому не стоит оставлять ничего на потом. Пришло время приступить к работе. Однако не говорите с посторонними — это может привести к неприятным последствиям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Стоит проявлять большую настойчивость в любви. Касательно бизнеса и профессиональных дел, лучше быть более предусмотрительным. Избегайте излишней уверенности и агрессии, чтобы не вызвать новых сложностей. Этот день идеально подходит для прогулок, общения и занятий спортом. Мечты Тельцов в сентябре начнут исполняться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Могут произойти события, которые придется пережить впервые. Это может вызвать интерес, но не стоит забывать о возможных неприятных сюрпризах. Ваши близкие также могут столкнуться с некоторыми трудностями, и им может потребоваться ваша доброта и эмоциональная поддержка.

Рак (22 июня — 22 июля)

Возможно проявление негативных программ, которые накапливались в течение долгого времени. Но в этот понедельник не следует зацикливаться на негативном опыте и вспоминать прошлые трудности. В такие моменты важно сохранять оптимизм и думать о завтрашнем дне.

Лев (23 июля — 23 августа)

День будет требовать защиты собственных интересов и прав. Наиболее эффективными средствами будут не личные аргументы, а четкие юридические инструменты и процедуры. В отношениях с близкими сохраняется положительная динамика. Чем больше гибкости и спонтанности, тем лучше.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Любая предпринятая инициатива может принести отличные результаты. Ближе к вечеру возможна долгожданная встреча, продуктивная беседа по интересующим вопросам и получение необходимых советов. Важно избегать споров, так как это может привести к длительным конфликтам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день воздействие ночных светил может придать вам больше решительности. Если вам придется разрешать конфликты или столкнуться с критикой, старайтесь не воспринимать все негативно. В рабочих и деловых вопросах лучше ограничиться самыми важными задачами. Весы в сентябре встретят кого-то особенного.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сомнения, которые мешали продвигаться, начнут постепенно уходить, и на их место придет полное понимание происходящего. Многие обнаружат изменения как в самих себе, так и в окружающем мире. Этот день подходит для творчества, общения и установления контактов и связей, даже если это происходит онлайн.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Иногда ценно подождать, как хищник в засаде, а не решать вопросы слишком прямолинейно. Во всех делах важно снизить темп и увеличить последовательность. Главное — умение разумно оценивать ситуацию и возможности для развития. Это должно стать в приоритете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Стоит быть четкими в выражении своих желаний и целей. Если вы не сможете ясно объяснить своим коллегам, что вы ожидаете от них на работе, или не выскажете своим партнерам, что вас не устраивает в отношениях, — есть риск остаться без того, что вы ищете. Прежде чем просить помощи, важно определиться с тем, что вам действительно нужно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Лучше уделить внимание делам и труду, отложив свидания, флирт и романтику на какое-то время. День обещает быть успешным и продуктивным, особенно для тех, кто амбициозно настроен. Не забывайте о своем здоровье и старайтесь избегать чрезмерной усталости. Водолеям невероятно повезет в сентябре.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не следует допускать, чтобы любовь отвлекла вас от ваших трудовых обязанностей. Полностью погрузитесь в свою работу и не позволяйте ничему и никому отвлечь вас. Вечером уделите время себе и близким. Будьте готовы оказать им поддержку, если оно понадобится.

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