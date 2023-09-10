Серьезные перемены в личной жизни: знаки Зодиака, которые могут разорвать отношения на этой неделе

В любовном гороскопе намечаются перемены для четверки знаков

В сентябре астрологи называют некоторых знаков Зодиака счастливчиками в любовных делах. Другие же зодиакальные представители могут завершить свои отношения уже в ближайшие семь дней.

Любовный гороскоп на 11-17 сентября 2023 года говорит о том, что расставание может произойти в жизни четырех знаков Зодиака – Льва, Девы, Козерога и Рыб. Об этом передает Your tango.

Лев

Вам захочется изменить ваши отношения. Астрологи советуют разобраться с тем, что вы чувствуете на самом деле. Возможно, мысль о том, чтобы закончить роман, посещала и вашего партнера. Если вы понимаете, что так больше продолжаться не может, расставание станет выходом. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Дева

Девы могут понять, что их партнер забирает все их время и действует на нервы. Не исключено, что вы прилаживали много усилий, чтобы наладить личную жизнь, однако ответной реакции не получили. Если вы не чувствуете себя счастливым, стоит задуматься о решении уйти. Может быть, рядом с вами просто не тот человек. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Козерог

Многие из Козерогов уже давно недовольны отношениями и начинают понимать, что чувства ушли. Не всегда нужно пытаться удержать то, что не приносит вам удовольствие. Вы или ваш партнер на этой неделе можете решиться на радикальный шаг – разойтись. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Рыбы

Разрыв отношений — это последнее, о чем кто-либо мечтает. Однако в течение этой недели транзит небесных тел может привести к расставанию. Астрологи призывают делать свою жизнь лучше и не терпеть отношения, которые причиняют вам боль. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые знаки Зодиака – идеальные пары. Астрологи считают, что такие браки заключены на небесах.