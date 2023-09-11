Деньги идут к ним в руки: пять знаков Зодиака, у которых есть шанс разбогатеть

Козероги, Тельцы, Девы, Весы и Скорпионы понимают, как работают финансы

По мнению астрологов, некоторые знаки Зодиака рождены для богатства и роскошной жизни. Больше всего шансов разбогатеть есть у пятерки представителей зодиакального круга.

Самые богатые знаки Зодиака – Козерог, Телец, Дева, Весы и Скорпион. На это указывают гороскопы вышеупомянутой тройки, передает Lifestyle Asia.

Козерог

Земной знак известен своей дисциплинированностью. Ориентируется на карьеру, достигает долгосрочный целей и с большой вероятностью может разбогатеть. Один из знаменитых Козерогов — основатель Amazon Джефф Безос, который входят в число самых богатых людей в мире. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Телец

Еще один представитель земной стихии. Любит роскошь, стремится к деньгам и богатству. Телец ценит качество, а не количество. Могут тратить крупные суммы, но с умом. Стойкие, решительные и морально сильные, очень стабильны в финансовом отношении. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Скорпион

Обладает ясным умом и четким пониманием, как обращаться с финансами. Скорпион имеет плохую репутацию среди знаков Зодиака из-за того, что он сильный, мрачный и слегка мстительный. Но когда дело доходит до экономии денег, то довольно стабилен. Сначала хорошо думает, а потом решает все финансовые вопросы. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Дева

Перфекционист, внимательный к деталям знак и высоко сконцентрированный. Решительный и очень целеустремленный, живут разумно и не считаются расточителями. Дева ненавидит любую импульсивность и воздерживается от ненужных и спонтанных трат. Умеют планировать, у этого знака всегда есть средства на черный день. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Весы

Воздушный знак испытывает потребность во всем балансировать, будь то личная и профессиональная жизнь, привилегии или сбережения. Умны и изобретательны, им легко разбогатеть. Благодаря хорошо продуманному и зрелому подходу к финансам Весы умеют накапливать. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Другие же представители зодиакального круга, по словам астрологов, могут всю жизнь прожить в бедности. Как писал "Телеграф", астрологи выделяют четыре самых бедных знака Зодиака.