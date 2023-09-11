Гороскоп на 12 сентября: у кого-то разрешатся наболевшие проблемы, а другие заключат успешные сделки

Хороший день, чтобы пообщаться с друзьями и коллегами, а вечером провести время наедине со своими мыслями

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 сентября, в котором расскажет, что обещают небесные тела представителям зодиакального круга и к каким советам астрологов стоит прислушаться в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Можете смело планировать важные задачи на сегодня. Результат сделок, в том числе материальных, вас порадует. В вечернее время уделите время самому себе. Сегодня вам могут открыться выводы, которые сыграют роль в вашем развитии в будущем. Астрологи обещают вам продуктивный и удачный день.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы проведете день в разъездах и решении рутинных заданий. Готовьтесь к общению и выяснению отношений со сложными людьми. Астрологи просят вам запастись терпением, иначе есть риск конфликтов. Ближе к вечеру появится свободное время. Лучше всего провести его за любимым хобби, чтобы восстановить энергобаланс.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Положение звезд для вас в этот вторник складывается непросто. Не исключены проблематичные моменты в рабочих вопросах, возможно, придется поспорить с кем-то из коллег или руководства. Во второй половине дня атмосфера станет менее напряженной, а вечером вы сможете выделить пару часов для релакса. Кстати, Близнецам звезды обещают богатство на этой неделе.

Рак (22 июня — 22 июля)

День будет наполнен общением с коллегами и знакомыми. Сегодня вы будете решать все острые ситуации, к счастью, ваши таланты и способности позволят всюду достигать успеха. Если в какие-то моменты вам захочется пойти на риск, стоит это сделать, ведь фортуна не покинет вас в этот будний день. Не дайте злопыхателям снизить вашу самооценку и пошатнуть уверенность в себе.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи призывают вас отстраниться от негатива сегодня. Хлопоты и хаос на рабочем месте могут вас вывести из себя, важно сохранять самоконтроль, чтобы избежать неприятных последствий. Общение с тем, кому вы доверяете, поможет найти ответы на вопросы, которые ютятся в вашей голове.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваша репутация в этот вторник оказалась под угрозой. Остерегайтесь сплетен о вас, это может ударить по вашему имиджу. Прислушивайтесь к тому, что говорят в кулуарах. Стоит заручиться поддержкой надежных людей, их помощь придаст вам уверенности и позволит мыслить ясно. В конце дня найдите возможность расслабиться, тот же сеанс массажа способствует восстановлению энергоресурса.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вопрос, который долго вас волновал, сегодня обретет ответ. Полученные ведомости могут сбить вас с толку, старайтесь не забывать принципы, на которые вы привыкли опираться в жизни. Совет друга или родственника может помочь вам выйти из трудной ситуаций без финансовых и моральных потерь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот будний день вас ожидает много встреч. Работа будет кипеть, придется коммуницировать с десятками людей. Ближе к вечеру неожиданно появится возможность встретиться с друзьями, не стоит отказываться из-за усталости, досуг в окружении близких пойдет вам на пользу и подарит позитив. К слову, астрологи сулят Скорпиону трудный период в конце сентября.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В отношениях с близкими людьми сегодня могут случиться конфликты. Лучше сохранять самообладание, придержать эмоции и проявить дипломатию, чтобы не довести недомолвку до ссоры. Учитесь уступать, но и свои аргументы озвучивайте, главное, делайте это с упором на рациональный подход.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы сможете заключить успешную сделку с партнерами по профессиональной деятельности. Астрологи рекомендуют тщательно проверять документы, это не повредит. Вечером стоит найти время для самого себя, проанализировать, какие планы вам удается осуществлять, а что из целей стоит подкорректировать. Астропрогноз на эту неделю предупреждает Козерогов о возможном разрыве отношений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будний день неожиданно будет легким и позитивным. Вы сможете размеренно начать утро, повседневные ритуалы, будь то выпитая чашка кофе или занятие йогой, дадут заряд энергии на весь день. В рабочих делах будет сохраняться комфортный для вас темп, конфликтных ситуаций ждать не стоит.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вторник принесет вам приятные известия от давних знакомых. Полученные данные помогут вам решить вопросы, которые долго вас беспокоили. Астрологи советуют проявить внимательность и запоминать малейшие детали. Не помешает сегодня прислушиваться к тому, что говорят между строк. Помните, что тот, кто владеет информацией, владеет миром.