Укр

Гороскоп на 12 сентября: у кого-то разрешатся наболевшие проблемы, а другие заключат успешные сделки

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 12 сентября 2023 года
Гороскоп на 12 сентября 2023 года. Фото Телеграф

Хороший день, чтобы пообщаться с друзьями и коллегами, а вечером провести время наедине со своими мыслями

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 сентября, в котором расскажет, что обещают небесные тела представителям зодиакального круга и к каким советам астрологов стоит прислушаться в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Можете смело планировать важные задачи на сегодня. Результат сделок, в том числе материальных, вас порадует. В вечернее время уделите время самому себе. Сегодня вам могут открыться выводы, которые сыграют роль в вашем развитии в будущем. Астрологи обещают вам продуктивный и удачный день.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы проведете день в разъездах и решении рутинных заданий. Готовьтесь к общению и выяснению отношений со сложными людьми. Астрологи просят вам запастись терпением, иначе есть риск конфликтов. Ближе к вечеру появится свободное время. Лучше всего провести его за любимым хобби, чтобы восстановить энергобаланс.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Положение звезд для вас в этот вторник складывается непросто. Не исключены проблематичные моменты в рабочих вопросах, возможно, придется поспорить с кем-то из коллег или руководства. Во второй половине дня атмосфера станет менее напряженной, а вечером вы сможете выделить пару часов для релакса. Кстати, Близнецам звезды обещают богатство на этой неделе.

Рак (22 июня — 22 июля)

День будет наполнен общением с коллегами и знакомыми. Сегодня вы будете решать все острые ситуации, к счастью, ваши таланты и способности позволят всюду достигать успеха. Если в какие-то моменты вам захочется пойти на риск, стоит это сделать, ведь фортуна не покинет вас в этот будний день. Не дайте злопыхателям снизить вашу самооценку и пошатнуть уверенность в себе.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи призывают вас отстраниться от негатива сегодня. Хлопоты и хаос на рабочем месте могут вас вывести из себя, важно сохранять самоконтроль, чтобы избежать неприятных последствий. Общение с тем, кому вы доверяете, поможет найти ответы на вопросы, которые ютятся в вашей голове.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваша репутация в этот вторник оказалась под угрозой. Остерегайтесь сплетен о вас, это может ударить по вашему имиджу. Прислушивайтесь к тому, что говорят в кулуарах. Стоит заручиться поддержкой надежных людей, их помощь придаст вам уверенности и позволит мыслить ясно. В конце дня найдите возможность расслабиться, тот же сеанс массажа способствует восстановлению энергоресурса.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вопрос, который долго вас волновал, сегодня обретет ответ. Полученные ведомости могут сбить вас с толку, старайтесь не забывать принципы, на которые вы привыкли опираться в жизни. Совет друга или родственника может помочь вам выйти из трудной ситуаций без финансовых и моральных потерь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот будний день вас ожидает много встреч. Работа будет кипеть, придется коммуницировать с десятками людей. Ближе к вечеру неожиданно появится возможность встретиться с друзьями, не стоит отказываться из-за усталости, досуг в окружении близких пойдет вам на пользу и подарит позитив. К слову, астрологи сулят Скорпиону трудный период в конце сентября.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В отношениях с близкими людьми сегодня могут случиться конфликты. Лучше сохранять самообладание, придержать эмоции и проявить дипломатию, чтобы не довести недомолвку до ссоры. Учитесь уступать, но и свои аргументы озвучивайте, главное, делайте это с упором на рациональный подход.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы сможете заключить успешную сделку с партнерами по профессиональной деятельности. Астрологи рекомендуют тщательно проверять документы, это не повредит. Вечером стоит найти время для самого себя, проанализировать, какие планы вам удается осуществлять, а что из целей стоит подкорректировать. Астропрогноз на эту неделю предупреждает Козерогов о возможном разрыве отношений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будний день неожиданно будет легким и позитивным. Вы сможете размеренно начать утро, повседневные ритуалы, будь то выпитая чашка кофе или занятие йогой, дадут заряд энергии на весь день. В рабочих делах будет сохраняться комфортный для вас темп, конфликтных ситуаций ждать не стоит.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вторник принесет вам приятные известия от давних знакомых. Полученные данные помогут вам решить вопросы, которые долго вас беспокоили. Астрологи советуют проявить внимательность и запоминать малейшие детали. Не помешает сегодня прислушиваться к тому, что говорят между строк. Помните, что тот, кто владеет информацией, владеет миром.

Теги:
#Знаки Зодиака #Гороскоп на сегодня