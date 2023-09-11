Этим знакам китайского Зодиака больше всего повезет в любви на этой неделе: кто стал счастливчиком

Эту тройку ждет несомненный успех на любовном фронте

Новая неделя уже началась, а это значит, что Вселенная и небесные светила уже определились со своими "любимчиками" по гороскопу на этот период. Мы уже рассказывали, кому из знаков Зодиака больше всех повезет с финансами, а теперь давайте поговорим о любви.

Астрологи отмечают, что на неделе с 11 по 17 сентября 2023 года больше всего повезет в любви трем знакам китайского Зодиака. Счастливчиками стали рожденные в год Петуха, Быка и Крысы.

Петух — 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 гг.

Если вы одиноки, вместо того, чтобы предпринимать действия по поиску подходящего человека, на этой неделе дайте возможность любви самой войти в вашу жизнь. Делайте то, что приносит вам радость, общайтесь с друзьями и семьей и занимайтесь заботой о себе, оставляя немного места для партнера, как будто он у вас уже есть.

Если вы состоите в отношениях, ваша удача в любви на этой неделе носит очень "репродуктивный" характер. Итак, если вы пытались завести ребенка со своим партнером, сейчас вы вступаете в очень плодотворную фазу жизни.

Бык — 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 гг.

Доверяйте своей интуиции на этой неделе, когда дело касается сердечных дел. Если она советует вам присмотреться к своим отношениям с кем-то, то обязательно сделайте это. Если же ваш внутренний голос подсказывает вам приблизиться к кому-то, доверьтесь этому руководству, и пусть оно приведет вас к настоящей любви.

Если вы находитесь в отношениях, вы и ваш партнер медленно движетесь к светлому и прекрасному будущему. Это может быть переезд в другую страну или город, или же свадьба, или пополнение в семье.

Крыса — 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 гг.

Если вы одиноки, судьба приведет вас к тому, кому вы предназначены. Для большинства из вас это путешествие не будет гладким и без стресса, но оно того стоит. Доверьтесь Вселенной, и она приведет вас к любви сама.

Если вы состоите в отношениях, сделайте что-нибудь на этой неделе, чтобы показать любовь своему партнеру и дать ему возможность ответить вам взаимностью. Это может быть спонтанный ужин или необычные выходные. Вы знаете, как лучше всего выразить себя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астрологи предупредили о судьбоносных переменах в сентябре. Приготовиться стоит двум знакам Зодиака.