На новолуние 15 сентября шести знакам Зодиака сулят перемены в любви

Те, у кого роман был в "подвешенном" состоянии, обретут ясность

На этой неделе в пятницу произойдет первое осеннее новолуние, когда Луна будет находиться между Землей и Солнцем, и ее видимая сторона будет полностью обращена к Солнцу. Точное время события — в 04:40 по киевскому времени, и случится оно в знаке Дева.

15 сентября между Солнцем, Луной, Юпитером, Ураном и Плутоном возникнет большой тригон, пишет "Клубер". Это уникальная возможность: те, кто находился в неопределенности относительно своих романтических отношений, теперь смогут получить ясность и устойчивую основу для построения долгосрочных союзов. Ждать перемен в любви стоит 6 знакам Зодиака.

Дева

Новолуние придаст вам энергию для создания личной жизни в соответствии с вашими собственными правилами. Вы будете принимать важные решения в отношениях, направленные на улучшение вашего благополучия и комфорта. Гороскоп для Девы на сегодня узнайте на сайте.

Рыбы

Это начало совершенно новой любви, встречи с потенциальным партнером, либо вы почувствуете увеличивающийся интерес к вам со стороны противоположного пола. Кроме того, существует вероятность, что ваш партнер предложит вам заняться чем-то интересным, что, возможно, связано с путешествием. Гороскоп для Рыб на сегодня узнайте на сайте.

Близнецы

Вы можете совместно с партнером решиться на приобретение недвижимости за границей, или, если ваш партнер находится за пределами страны, вы можете рассмотреть возможность переезда к нему. Кроме того, вы можете начать отношения с мужчиной, специализирующимся в психологии, медицине или финансах, возможно, работающим в сфере налогов или страхования. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Скорпион

15 сентября у вас может возникнуть роман с кем-то из коллег, друзей или давних знакомых. В уже существующих отношениях может появиться заметный прогресс, возможно, связанный с переездом. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Телец

Вы можете стать инициатором совершенно новой романтической истории. Вероятно, в ваших отношениях будет присутствовать элемент свободы от обязательств, поскольку эти планеты находятся в домах, связанных со свободой и влюбленностью. Гороскоп для Тельца на сегодня узнайте на сайте.

Козерог

Новолуние может вдохновить вашего партнера на более инициативное поведение. Возможно, он предложит вам начать совместное проживание или отправиться в увлекательное путешествие. Если вы одиноки, то также есть вероятность встретить мужчину на образовательных курсах, во время путешествия или при оформлении международных документов. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

Напомним, что 15 сентября заканчивается период ретроградного Меркурия. Два знака Зодиака еще могут успеть изменить свою жизнь к лучшему.