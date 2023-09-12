Эти три знака Зодиака в новолуние 15 сентября ждет примирение с любимым человеком

Гороскоп для Рыб, Раков и Скорпиона

С приходом нового лунного месяца мы оказываемся на том этапе, который может многое изменить. Шести знакам Зодиака новолуние сулит перемены в любви, а этим трем представителям зодиакального круга молодая луна принесет мир в отношениях с по-настоящему важным человеком.

Астрологи отмечают, что под влиянием новолуния мы обретаем способность признавать свои ошибки и исправлять их. Три знака зодиака, в частности, тесно переплетаются с энергией этого новолуния 15 сентября, прокладывая путь к примирению со своей настоящей любовью.

Рыбы

Любовь, которую вы испытываете к этому необыкновенному человеку, всегда страстно пылала в глубине вашего сердца. Она преодолевала любые расстояния, годы или другие преграды, которые могли случаться на вашем пути. Теперь нужно набраться мужества, чтобы отпустить прошлое и противостоять желанию вновь открыть старые раны. Пришло время совершить первый монументальный шаг и предложить новый путь вперед. Учитывая ваш сочувствующий и отзывчивый характер, скорее всего, именно вы будете тем, кто протянет оливковую ветвь примирения. Это решение будет стоить каждого испытанного страха и откроет дверь к настоящему счастью.

Рак

Есть только один человек, который действительно может соответствовать вашим высоким стандартам. Однако на пути с ним было столько страданий, что сама мысль о примирении кажется почти невозможной. В результате вы сделали сознательный выбор вычеркнуть этого человека из своей жизни и приложили немало усилий, чтобы полностью забыть его. Но в глубине души — действительно ли это то, чего желает ваше сердце? Вспомните приятные моменты, которые делали ваши отношения удивительными. На молодую луну воспользуйтесь ее энергией, чтобы добиться того, чего вы действительно хотите.

Скорпион

Хотя путь к примирению не лишен трудностей, вы соберете всю свою внутреннюю силу и мужество, чтобы подойти к человеку, который все еще занимает важное место в вашем сердце. Приход новолуния означает новое начало. Чтобы получить желаемое, возможно придется пойти на некоторые уступки. Однако, пока ваше желание искреннее, Вселенная будет помогать, чтобы воплотить его в жизнь. Если вы оба действительно хотите снова присутствовать в жизни друг друга, один из вас должен сделать этот важный первый шаг. Наберитесь мужества и энергия новолуния поможет унять ваши страхи. Доверьтесь мудрости Вселенной — она точно знает, что делает.

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