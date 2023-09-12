Новолуние в сентябре принесет счастье этим знакам Зодиака: названы четыре главных везунчика

Гороскоп для Близнецов, Девы, Весов и Стрельца

Приход молодого месяца 15 сентября знаменует период роста — энергия, сопровождающая это небесное событие, толкает нас вперед. Кому-то гороскоп на новолуние обещает помириться с любимым человеком, а этим знакам рекомендуется посмотреть в будущее вместо того, чтобы зацикливаться на прошлом.

Как отмечают астрологи, для некоторых знаков Зодиака этот благоприятный молодой месяц станет важным поворотным моментом в их жизни. Новая луна наполнит вас новой душевной силой, новыми надеждами и настойчивостью для реализации новых возможностей.

Близнецы

С приближением новолуния вы заметите, что ваша харизма легко притягивает к вам людей. Примите эту магнетическую энергию и перенаправьте ее на свои цели, позволяя ей двигать вас вперед. В любовных делах грядущая молодая луна положительно влияет на ваши романтические начинания. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы проявить активность и создать приятную атмосферу со своим партнером. Если вы одиноки, приготовьтесь к возможности встретить человека, который предложит вам облегчение от повседневных стрессов и даст вам чувство полного расслабления. В вашей профессиональной жизни дела будут продвигаться гладко. Будьте открыты к появлению новых партнерств и соглашений, обещающих новые возможности. Однако будьте осторожны и обратите внимание на свои финансы, поскольку расходы могут увеличиться.

Дева

Сейчас идеальное время подумать, как вы можете использовать ваши профессиональные качества с максимальной отдачей. Молодая луна является идеальной платформой для демонстрации доброжелательности и коммуникабельности в общении. Время, проведенное с партнером, сулит приятные моменты. Честно пообщайтесь, если вас что-то беспокоит, и ваши проблемы будут услышаны. Это создаст пространство для развития и углубления ваших отношений. Если вы еще в поиске, держите глаза открытыми — это новолуние обещает изменения в лучшую сторону. Развитие карьеры идет гладко, верьте в свои силы и результаты будут положительными. Однако важно соблюдать осторожность, когда дело доходит до расходов — убедитесь, что вы не разрушаете баланс своего бюджета.

Весы

Молодая луна в сентябре представляет прекрасную возможность для Весов укрепить отношения и обрести баланс в своей жизни. Вам рекомендуется провести время с семьей или организовать встречу близких людей. Кроме того, молодая Луна может побудить вас рассмотреть возможность внести изменения в свой быт. Это может включать в себя косметический ремонт, ремонт или даже возможный переезд. Такие трансформации приведут к положительному результату и дадут Весам чувство комфорта и удовлетворения. Не позволяйте негативному воздействию повлиять на ваш эмоциональный баланс, оставайтесь уверенными в своих действиях и решениях.

Стрелец

Новая луна открывает Стрельцам увлекательные возможности для личного и профессионального роста, особенно с точки зрения имиджа и карьеры. Многие вызовы и препятствия будут без труда решены сами собой. В сфере работы Стрельцам можно предсказать период покоя и гармонии. Наслаждайтесь этой фазой, но будьте осторожны, принимая важные для вашего будущего решения. Кроме того, уделите больше внимания своим финансовым делам.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака гороскоп на завтра обещает большие неприятности. Не расстраивайтесь, если вы попали в их число — трудности на пути проверяют вашу выносливость.