Новолуние в сентябре станет удачным днем для этих знаков Зодиака: кому повезет 15 сентября

Новолуние в Деве улучшит жизни этой тройки

Новолуние в Деве, которое состоится в пятницу, 15 сентября 2023 года, несет с собой плодородную и обильную энергию, которая отразится на жизнях многих знаков Зодиака, однако по-разному. Кому-то повезет больше, а кому-то, увы, меньше.

Астрологи выделили три знака Зодиака, для которых 15 сентября в 2023 году станет самым удачным днем месяца. Рожденным под созвездиями Рака, Льва и Стрельца Вселенная приготовила приятные "подарки" в новолуние.

Рак

Вы усердно работали, чтобы реализовать свои мечты, и наконец-то Вселенная это заменила и готова наградить вас за все ваши старания. Готовьтесь пожинать плоды своего труда в виде финансового благополучия, а также карьерного роста. Используйте эти возможности, чтобы создать прочную основу для своей жизни и реализации остальных желаний и мечтаний. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Лев

Энергия новолуния поможет вам "настроить" ваши финансы, ведь этот период открывает перед вами удивительные финансовые возможности и указывает на сферы, где можно получить дополнительных доход. Позвольте себе принять этот "подарок" судьбы, и вы получите тот успех и заживете жизнью, которой так хотите. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Стрелец

Энергия новолуния поможет вам двигаться вперед, чтобы не просто осуществить свои мечты, но и по-настоящему стать той версией себя, которой вам суждено быть. Звезды сосредоточены на том, чтобы направить на вас свою удачу. Вам доступно все, что вам нужно, главное научитесь распознавать знаки Вселенной. Они поднимут вашу карьеру и жизнь на новые высоты. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Напомним, что 15 сентября заканчивается период ретроградного Меркурия. Два знака Зодиака еще могут успеть изменить свою жизнь к лучшему.