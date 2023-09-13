Готовьтесь к стрессам: три знака Зодиака, на которых особенно повлияет сентябрьское новолуние

Лев, Весы и Водолей должны запастись терпением, новолуние будет для них непростым периодом

В астрологии новолуние считается сложным периодом, в этом месяце это явление особенно прочувствуют некоторые знаки Зодиака. Звезды предвещают препятствия и сложности.

Гороскоп на новолуние 15 сентября 2023 года сулит стрессы трем знакам Зодиака – Льву, Весам и Водолею. Об этом пишет Bustle.

Лев

Думайте дважды, прежде чем идти по магазинам, есть риск легко поддаться соблазну и принять поспешные финансовые решения. Обратите внимание на свои ежедневные расходы и проанализируйте долгосрочные материальные цели. В сентябре стоит уменьшить траты, чтобы не остаться на мели. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Весы

Новолуние принесет много размышлений. Приготовьтесь к непростому периоду, в том числе, в личной жизни. Настал момент прояснить свои потребности и приоритеты. Представится возможность уйти от иллюзий, не упустите ее. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Водолей

Сентябрьское новолуние просит вас очистить свою жизнь от того, что вам больше не нужно. Только так вы сможете получить что-то новое. Изучите свои самые сокровенные желания и поразмыслите о том, как развиваться дальше. Некоторые выводы могут быть болезненными, но необходимыми. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака очень повезет в новолуние 15 сентября 2023 года. Фортуна будет шагать с вами за руку.