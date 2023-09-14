Звезды на вашей стороне: три знака Зодиака, которым повезет в новолуние 15 сентября

Овны, Близнецы и Девы могут расслабиться, астрологи дают им положительные прогнозы

В пятницу 15 сентября 2023 года в 04:40 произойдет новолуние. Некоторым представителям зодиакального круга это небесное явление принесет удачу и положительные изменения в жизни.

По словам астрологов, в сентябрьское новолуние везет трем знакам Зодиака – Овну, Близнецам и Девам. Об этом передает Buste.

Овен

Новолуние посвящено заботе о себе. Приятные косметологические процедуры, посещение массажиста, пробежка и даже просто медитация – отличный выбор провести этот день. Астрологи говорят, что для вас наступило хорошее время, чтобы начать формировать новые здоровые привычки. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

Близнецы

Новая фаза Луны подарит гармонию. Вы поймете, что можете опереться на свое ближайшее окружение, когда дела идут плохо в напряженный ретроградный сезон. Если возникли проблемы с выражением своих идей и чувств, то астрологи предлагают попробовать ритуал проявления. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Дева

Все взгляды сейчас прикованы вам. Получайте удовольствие и замечайте прогресс, которого вы достигли за последний год. Пришел момент пожинать плоды. Ваше будущее тоже выглядит светлым. Стройте планы на ближайшие месяцы, все ваши желания исполнятся. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака новолуние 15 сентября 2023 года сулит стресс. Тройке знаков стоит запастись терпением.