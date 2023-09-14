Перелом в карьере или переезд: новолуние 15 сентября перевернет жизнь четырех знаков Зодиака

Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы могут ожидать судьбоносных событий в период новолуния

В пятницу, 15 сентября 2023 года, произойдет новолуние, точная фаза которого ожидается в 04:40 утра. Небесное явление может изменить жизнь некоторых представителей зодиакального круга.

По словам астрологов, особенно сентябрьское новолуние повлияет на четыре знака Зодиака – Близнецов, Деву, Стрельца и Рыб. Об этом пишет Stylecaster.

Близнецы

Сентябрьское новолуние прольет свет на все, что происходит за закрытыми дверями. На первый план выйдут вопросы дома и семьи. Новая фаза Луны может вдохновить вас навести порядок в квартире, запланировать вечер кино с семьей или даже переехать в новое место. Астрологи советуют слушать свое сердце, чтобы обрести желанный комфорт. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Дева

В это новолуние вы окажетесь в центре внимания. особенно актуальны станут темы самоопределения. Вы можете открыть в себе что-то совершенно новое. Двигайтесь в направлении развития. От каких-то привычек пора отказаться, ведь вы уже совсем новый человек, более сильный и интересный. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Стрелец

Ваша репутация в сезон новолуния может выйти на новый уровень. Готовьтесь получать похвалу. Звезды обещают перелом в карьере и продвижение по профессиональной лестнице. Будьте решительны, пришло время менять жизнь и открывать новые двери для роста. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Рыбы

Ваши отношения примут значимый поворот во время сентябрьского новолуния. Могут открыться важные истины в вопросах дружбы и любви. Не бойтесь расширять свой кругозор, даже если так вы бросите вызов тем, кто обсуждает вас за спиной. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака особенно повезет в новолуние 15 сентября 2023 года. Звезды будут на вашей стороне.