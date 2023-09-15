Новолуние в Деве окажется очень удачным для этих знаков Зодиака: кто эти счастливчики

Новолуние в сентябре принесет вам массу преимуществ

Приготовьтесь встретить одну из самых динамичных и благоприятных фаз Луны — новолуние, которое состоится 15 сентября и пройдет под знаком Девы. И многие знаки Зодиака почувствуют его влияние на себе: кто-то с хорошей стороны, а кто-то не совсем.

Астрологи выделили три знака Зодиака, для которых новолуние в Деве окажется очень удачным периодом в жизни. Гороскоп для Раков, Дев и Водолеев — далее в материале.

Рак

Это новолуние дает вам возможность изменить свой распорядок дня и получить новые перспективы, которые могут привести к неожиданным открытиям. Будь то личная или профессиональная жизнь, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы реорганизоваться и обновиться как умственно, так и физически.

Дева

Схождение Солнца и Луны в вашем знаке — редкое явление, поэтому максимально используйте его, загадывая желания и ставя цели — будь то ваше психическое, физическое или духовное благополучие. У вас есть новый старт и "чистый лист" для работы над собой. Если вы чувствуете необходимость пойти на обдуманный риск, не медлите — такой подход может принести неожиданные преимущества.

Водолей

Во время этого новолуния основное внимание уделяется партнерству, совместным предприятиям и общим ресурсам. Это также время задуматься о динамике ваших личных отношений с целью укрепить ваше чувство безопасности. Новолуние открывает двери для неожиданных и захватывающих перемен в личной жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака новолуние 15 сентября 2023 года сулит стресс. Тройке знаков стоит запастись терпением.