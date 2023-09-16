Вам придется ждать их часами: три знака Зодиака вечно опаздывают

Если вы назначаете встречу с Раком, Львом или Весами, не спешите приходить вовремя

Некоторые знаки Зодиака считаются ответственными и структурированными, другие же не могут похвастаться такими качествами, а пунктуальность – не их конек. Три зодиакальных представителя тратят уйму времени на сборы, из-за чего не приходят на встречи вовремя.

По словам астрологов, чаще всего опаздывают такие знаки Зодиака – Рак, Лев и Весы. Об этом пишет City Magazine.

Рак

Эмоциональный и чувствительный знак, который может проводить часы за размышлениями. Нередко Рак попросту не ощущает временные рамки, ныряя глубоко в свои мысли и чувства. Готовясь к определенному событию или встрече, может рассматривать разные возможные варианты развития событий и свою реакцию на них. Все это не дает Раку быть пунктуальным. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Лев

Любит ставить себя на первый план. Для Льва важно то, как он выглядит. При подготовке к мероприятию может быть слишком поглощен своим внешним видом, что нередко приводит к опозданию. Кроме того, желая привлечь внимание, способен сознательно решить опоздать. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Весы

Стремится к гармонии и равновесию в своей жизни. Обычно взвешивает все возможности и последствия, прежде чем принять окончательное решение. Такой вдумчивый подход "крадет" у Весов время. Ненавидит безрассудную спешку, а вот к опозданиям относится спокойно. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака всегда остаются спокойными. Такие люди сохраняют хладнокровие даже в условиях жесткого стресса.