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Гороскоп на 17 сентября: никому не рассказывайте о своих планах, чтобы не отпугнуть удачу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 17 сентября 2023 года
Гороскоп на 17 сентября 2023 года. Фото Getty Images

В этот день не стоит полагаться на окружающих

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День полон неожиданных сюрпризов и приятных перемен, которые могут произойти во всех сферах вашей жизни. Важно настроиться на позитивное мышление и продолжать заниматься текущими делами. Постарайтесь избегать разглашения деталей своих планов перед посторонними. Овны скоро встретят свою половинку.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Поддерживайте дружеские и сдержанные отношения с близкими, коллегами и друзьями. Не стоит расхваливать свои достижения и будущие планы перед окружающими. Вечером рекомендуется уделить внимание релаксации, чтобы сохранить спокойствие.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам в это воскресенье сопутствует удача, особенно в области любовных отношений. Не стесняйтесь заводить новые знакомства, организовывать свидания и развивать отношения. Главное — проявлять инициативу и верить в собственные силы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день может подарить вам новый взгляд на жизнь. Ночные светила стараются представить мир с новой стороны, чтобы вдохновить и заставить верить в чудеса. В ваших деловых и рабочих занятиях все будет довольно спокойно, но в любви приготовьтесь к радикальным изменениям.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день может принести внутреннюю дисгармонию, и в нем могут возникнуть чувства, такие как зависть, злость и ревность. Важно быть более устойчивыми к критике и стараться оценивать информацию с объективной точки зрения. Не стоит принимать все близко к сердцу. Львам нужно готовиться к стрессам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Иногда нам нужна небольшая перемена и смена обстановки. Если вы проведете этот день по плану, избегая ярких эмоций, это может помочь предотвратить череду негативных событий. Старайтесь двигаться больше, знакомиться с новыми людьми и посещать новые места.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Многие могут почувствовать эгоистичные настроения и делать выборы в пользу собственного благополучия. Астрологи рекомендуют не упустить возможность достичь своих целей, так как здоровый эгоизм может принести положительные изменения в жизнь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Старайтесь избегать сомнительных сделок и нарушений закона. В этот день лучше зарабатывать деньги честным способом. Во второй половине дня могут возникнуть колебания настроения и неприятные воспоминания. Постарайтесь оставаться спокойными и контролировать свои реакции на события.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не следует полагаться на окружающих. Важно взять свою судьбу в свои руки и проявить ответственность к своим делам и обязанностям, чтобы избежать дополнительных проблем. Не бойтесь делиться своими скрытыми желаниями с близкими и партнером.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Воскресенье, 17 сентября, ценится за готовность к переменам и умение сохранять внутреннюю гармонию в лице перемен. В своих делах лучше довериться судьбе и следовать потоку событий, а не сопротивляться ему. Полезными могут оказаться покупки.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В профессиональном общении старайтесь проявить сдержанность, возможно, появятся люди, стремящиеся создать вам трудности. Не обращайте на них внимания, а лучше сосредоточьтесь на более полезных аспектах и достижении своей цели. Водолеям невероятно повезет в сентябре.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Отличное время, чтобы обратить внимание на внутренние проблемы и побороть вредные привычки, перейдя на более здоровый образ жизни. Астрологи также советуют заботиться о здоровье близких, включая детей и питомцев, которые особенно дороги сердцу.

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