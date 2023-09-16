Гороскоп на 17 сентября: никому не рассказывайте о своих планах, чтобы не отпугнуть удачу
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В этот день не стоит полагаться на окружающих
Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в это воскресенье.
Овен (21 марта — 20 апреля)
День полон неожиданных сюрпризов и приятных перемен, которые могут произойти во всех сферах вашей жизни. Важно настроиться на позитивное мышление и продолжать заниматься текущими делами. Постарайтесь избегать разглашения деталей своих планов перед посторонними. Овны скоро встретят свою половинку.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Поддерживайте дружеские и сдержанные отношения с близкими, коллегами и друзьями. Не стоит расхваливать свои достижения и будущие планы перед окружающими. Вечером рекомендуется уделить внимание релаксации, чтобы сохранить спокойствие.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам в это воскресенье сопутствует удача, особенно в области любовных отношений. Не стесняйтесь заводить новые знакомства, организовывать свидания и развивать отношения. Главное — проявлять инициативу и верить в собственные силы.
Рак (22 июня — 22 июля)
Этот день может подарить вам новый взгляд на жизнь. Ночные светила стараются представить мир с новой стороны, чтобы вдохновить и заставить верить в чудеса. В ваших деловых и рабочих занятиях все будет довольно спокойно, но в любви приготовьтесь к радикальным изменениям.
Лев (23 июля — 23 августа)
Этот день может принести внутреннюю дисгармонию, и в нем могут возникнуть чувства, такие как зависть, злость и ревность. Важно быть более устойчивыми к критике и стараться оценивать информацию с объективной точки зрения. Не стоит принимать все близко к сердцу. Львам нужно готовиться к стрессам.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Иногда нам нужна небольшая перемена и смена обстановки. Если вы проведете этот день по плану, избегая ярких эмоций, это может помочь предотвратить череду негативных событий. Старайтесь двигаться больше, знакомиться с новыми людьми и посещать новые места.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Многие могут почувствовать эгоистичные настроения и делать выборы в пользу собственного благополучия. Астрологи рекомендуют не упустить возможность достичь своих целей, так как здоровый эгоизм может принести положительные изменения в жизнь.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Старайтесь избегать сомнительных сделок и нарушений закона. В этот день лучше зарабатывать деньги честным способом. Во второй половине дня могут возникнуть колебания настроения и неприятные воспоминания. Постарайтесь оставаться спокойными и контролировать свои реакции на события.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Не следует полагаться на окружающих. Важно взять свою судьбу в свои руки и проявить ответственность к своим делам и обязанностям, чтобы избежать дополнительных проблем. Не бойтесь делиться своими скрытыми желаниями с близкими и партнером.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Воскресенье, 17 сентября, ценится за готовность к переменам и умение сохранять внутреннюю гармонию в лице перемен. В своих делах лучше довериться судьбе и следовать потоку событий, а не сопротивляться ему. Полезными могут оказаться покупки.
Водолей (20 января — 19 февраля)
В профессиональном общении старайтесь проявить сдержанность, возможно, появятся люди, стремящиеся создать вам трудности. Не обращайте на них внимания, а лучше сосредоточьтесь на более полезных аспектах и достижении своей цели. Водолеям невероятно повезет в сентябре.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Отличное время, чтобы обратить внимание на внутренние проблемы и побороть вредные привычки, перейдя на более здоровый образ жизни. Астрологи также советуют заботиться о здоровье близких, включая детей и питомцев, которые особенно дороги сердцу.