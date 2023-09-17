Уничтожат извне: известный мольфар рассказал про судьбу кремля

Здание на красной площади будет недолговечным

Известный экстрасенс и мольфар Макс Гордеев рассказал о будущем главного здания российской федерации. Если бунт в кремле маловероятен, то его подрыв очень даже прогнозируемый.

В эфире программы "Ранок у великому місті" ясновидящий раскрыл, будет ли кремль разрушен. По его словам, проклятое здание на красной площади в ближайшее время стоять, к сожалению, будет. Однако есть люди, которые могут планировать подрыв извне.

"Они и сами могут подорвать кремль для провокации. Вижу карту Императрица, и она стоит с короной. Это знак, что местные царьки и дальше будут в своем дворце. Рыцарь Мечей указывает на агрессию, но мне кажется, что это ни на что не повлияет. Но идея очень хорошая", — заявил Гордеев.

Ранее украинский астролог Альбина Пономаренко рассказала про двойников, и даже тройников президента россии владимира путина. По ее словам, подлинного главы кремля уже давно нет в живых.

Также ранее мольфар Макс Гордеев рассказал о страхе путина во время бунта пригожина. Недавно экстрасенс рассказал о предательстве суровикина перед путиным.