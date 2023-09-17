Гороскоп на 18 сентября: неделя начнется динамично и принесет много встреч и общения

Запаситесь энергией, понедельник будет насыщен событиями

Издание "Телеграф" делится гороскопом для всех знаков Зодиака на 18 сентября, в котором вы узнаете, что обещают звезды представителям зодиакального круга и как советуют провести этот понедельник астрологи.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день сулит встречи с близкими людьми. Провести время в кругу близких – хорошая идея для начала недели, однако споры и перепалки с родными не исключены. Вы можете умерить свой пыл и стать дипломатом, который исключит развитие недомолвки до ссоры.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В понедельник многие планы могут быть сорваны. Вы не слишком любите терять контроль над обстоятельствами, поэтому можете реагировать на бытовые и рабочие ситуации довольно эмоционально. К счастью, ближе к вечеру ваш эмоциональный фон станет более умиротворенным, удастся немного отдохнуть. Да и в сентябре звезды обещают Тельцам успех.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Понедельник полон сюрпризов и незапланированных встреч. Эмоции будут меняться в течение всего дня, вы будете то смеяться с друзьями, то напряженно решать рабочую ситуацию. Старайтесь не терять веру в позитив и помнить, что все ваши усилия увенчаются успехом и принесут желанный результат.

Рак (22 июня — 22 июля)

После отдыха в минувшие выходные пора возвращаться к рабочим задачам. Будьте готовы к активному понедельнику с большим количеством коммуникаций. Без стресса не обойдется, но ваши навыки смогут уладить любой конфликт. Верьте в свои силы и демонстрируйте знания, которыми вы обладаете.

Лев (23 июля — 23 августа)

День будет динамичным, но все намеченные вами цели будут реализованы. Ваш план на день постепенно обрастет "галочками". Важно прикладывать усилия, а не выполнять задачи в пол силы. В вечернее время астрологи рекомендуют провести время с семьей, чтобы восстановить эмоциональные силы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вам поступит выгодное предложение. Звезды сулят повышение по карьерной лестнице, однако перед этим вам придется успешно пройти собеседование. Придется много общаться с коллегами. Астрологи советуют настаивать на своем в любой ситуации и четко озвучивать аргументы команде.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Начало недели может стать непростым для вас, принести дисгармонию и стрессы. Запаситесь терпением, чтобы пройти все испытания без поспешных решений. Чрезмерная эмоциональность может вам навредить, астрологи просят вас сохранять самообладание. Помните о том, что позволяет вам оставаться самим собой.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот понедельник готовьтесь к новым знакомствам как в деловой, так и в личной сферах жизни. Однако опасайтесь людей, которые слишком скрытны с вами. В личной жизни астрологи призывают идти на риск и переходить на новый уровень отношений, если же роман себя исчерпал, то не бойтесь принять судьбоносное решение. Кроме того, жизнь Скорпиона круто повернет с черной полосы на белую в этом месяце.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Начните неделю с пользой для своего тела. Астрологи советуют выделить время для похода к массажисту, принятия ванны с морской солью или тренировки на свежем воздухе. Можно совместить приятное с полезным, к примеру, позаниматься спортом вместе с любимым человеком.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня астрологи не советуют принимать серьезные решения, в дальнейшей перспективе возможны трудности и препятствия. Прежде, чем заключать договоренности, обсудите с партнерами и коллегами все нюансы. Скрупулезность в деловой сфере защитит вас от финансовых потерь.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День принесет неожиданный отдых. Вы сможете приятно пообщаться с родными. Кто-то из близкого окружения озвучит совет, в котором вы нуждаетесь. Не бойтесь обращаться за помощью к тем, кому доверяете, откровенность не окажется напрасной. Вместе с тем, и к своей интуиции не забывайте прислушиваться.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Понедельник будет насыщен планами и событиями. Готовьтесь сегодня много общаться по рабочим вопросам. Не исключено, что есть возможности заключить удачные сделки и обзавестись полезными знакомствами. Обращайте внимание на каждую мелочь при обращении с документами. К слову, Рыбы стали главными везунчиками астропрогноза на сентябрь.