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Гороскоп на 18 сентября: неделя начнется динамично и принесет много встреч и общения

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Гороскоп на 18 сентября 2023 года
Гороскоп на 18 сентября 2023 года. Фото Getty Images

Запаситесь энергией, понедельник будет насыщен событиями

Издание "Телеграф" делится гороскопом для всех знаков Зодиака на 18 сентября, в котором вы узнаете, что обещают звезды представителям зодиакального круга и как советуют провести этот понедельник астрологи.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день сулит встречи с близкими людьми. Провести время в кругу близких – хорошая идея для начала недели, однако споры и перепалки с родными не исключены. Вы можете умерить свой пыл и стать дипломатом, который исключит развитие недомолвки до ссоры.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В понедельник многие планы могут быть сорваны. Вы не слишком любите терять контроль над обстоятельствами, поэтому можете реагировать на бытовые и рабочие ситуации довольно эмоционально. К счастью, ближе к вечеру ваш эмоциональный фон станет более умиротворенным, удастся немного отдохнуть. Да и в сентябре звезды обещают Тельцам успех.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Понедельник полон сюрпризов и незапланированных встреч. Эмоции будут меняться в течение всего дня, вы будете то смеяться с друзьями, то напряженно решать рабочую ситуацию. Старайтесь не терять веру в позитив и помнить, что все ваши усилия увенчаются успехом и принесут желанный результат.

Рак (22 июня — 22 июля)

После отдыха в минувшие выходные пора возвращаться к рабочим задачам. Будьте готовы к активному понедельнику с большим количеством коммуникаций. Без стресса не обойдется, но ваши навыки смогут уладить любой конфликт. Верьте в свои силы и демонстрируйте знания, которыми вы обладаете.

Лев (23 июля — 23 августа)

День будет динамичным, но все намеченные вами цели будут реализованы. Ваш план на день постепенно обрастет "галочками". Важно прикладывать усилия, а не выполнять задачи в пол силы. В вечернее время астрологи рекомендуют провести время с семьей, чтобы восстановить эмоциональные силы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вам поступит выгодное предложение. Звезды сулят повышение по карьерной лестнице, однако перед этим вам придется успешно пройти собеседование. Придется много общаться с коллегами. Астрологи советуют настаивать на своем в любой ситуации и четко озвучивать аргументы команде.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Начало недели может стать непростым для вас, принести дисгармонию и стрессы. Запаситесь терпением, чтобы пройти все испытания без поспешных решений. Чрезмерная эмоциональность может вам навредить, астрологи просят вас сохранять самообладание. Помните о том, что позволяет вам оставаться самим собой.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот понедельник готовьтесь к новым знакомствам как в деловой, так и в личной сферах жизни. Однако опасайтесь людей, которые слишком скрытны с вами. В личной жизни астрологи призывают идти на риск и переходить на новый уровень отношений, если же роман себя исчерпал, то не бойтесь принять судьбоносное решение. Кроме того, жизнь Скорпиона круто повернет с черной полосы на белую в этом месяце.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Начните неделю с пользой для своего тела. Астрологи советуют выделить время для похода к массажисту, принятия ванны с морской солью или тренировки на свежем воздухе. Можно совместить приятное с полезным, к примеру, позаниматься спортом вместе с любимым человеком.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня астрологи не советуют принимать серьезные решения, в дальнейшей перспективе возможны трудности и препятствия. Прежде, чем заключать договоренности, обсудите с партнерами и коллегами все нюансы. Скрупулезность в деловой сфере защитит вас от финансовых потерь.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День принесет неожиданный отдых. Вы сможете приятно пообщаться с родными. Кто-то из близкого окружения озвучит совет, в котором вы нуждаетесь. Не бойтесь обращаться за помощью к тем, кому доверяете, откровенность не окажется напрасной. Вместе с тем, и к своей интуиции не забывайте прислушиваться.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Понедельник будет насыщен планами и событиями. Готовьтесь сегодня много общаться по рабочим вопросам. Не исключено, что есть возможности заключить удачные сделки и обзавестись полезными знакомствами. Обращайте внимание на каждую мелочь при обращении с документами. К слову, Рыбы стали главными везунчиками астропрогноза на сентябрь.

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