Доходы вырастут, зарплата повысится: каким знакам Зодиака повезет с деньгами в октябре

Тельцы и Близнецы могут готовить свои кошельки

Финансовый гороскоп на октябрь обещает повышение доходов некоторым знакам Зодиака, пока другие зодиакальные представители готовятся к сюрпризам в личной жизни. Звезды благосклонны лишь к Тельцам и Близнецам.

По словам астрологов, разбогатеть в октябре 2023 года могут люди, рожденные под созвездиями Тельца и Близнецов. Об этом говорится в материале Knowinsiders.

Телец

Финансовое положение Тельца останется в октябре стабильным, а прибыль лишь будет расти. Инвестиционная деятельность принесет солидные суммы в дополнение к основному источнику дохода. Кроме того, звезды предвещают вам повышение зарплаты.

В этом месяце деловая активность выйдет на новый уровень. Ваши связи и достижения помогут сдвинуть с мертвой точки любой проект. Астрологи прогнозируют увеличение доходов. Вслед за успехами в бизнесе придут деньги. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Близнецы

Ваш гороскоп на октябрь обещает профессиональные перспективы. На работе будет спокойная обстановка. Не за горами новые возможности для карьеры. Можете рассчитывать на справедливое вознаграждение на работе, а ваша инвестиционная стратегия, вполне вероятно, сработает.

Близнецам не придется беспокоиться о деньгах до конца октября, так что можете перестать экономить уже сейчас. Деньги будут поступать из разных источников: надбавок, бонусов и дивидендов. Звезды сулят улучшение вашего финансового положения. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жизнь некоторых знаков Зодиака перевернуло сентябрьское новолуние. Новые возможности открылись для тройки представителей зодиакального круга.