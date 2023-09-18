Убрали до того, как попал в самолет: известный мольфар раскрыл смерть пригожина

По словам Макса Гордеева, главаря ЧВК "Вагнер" ликвидировали раньше авиакатастрофы

Украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев рассказал, что главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин балансировал на грани: он многое позволял себе, что вызывало интерес к его ликвидации. Тем не менее специалист считает, что смерть мужчины необязательно связана с авиакатастрофой.

В эфире программы "Ранок у великому місті" астроэксперт заявил, что нет доказательств физического присутствия пригожина в самолете. Его тело могли оставить на месте падения самолета среди обломков.

"Его 100% убрали. Выпадает карта Туз Жезлов, что как вспышка. Мы знаем, что падение произошло из-за какой-то вспышки. Единственное, что меня очень волнует, мне кажется, что его убрали еще до того, как он попал на самолет. Его могли туда положить просто как тело", — сказал Гордеев.

Также ранее мольфар Макс Гордеев рассказал о страхе путина во время бунта пригожина. Недавно экстрасенс рассказал о предательстве суровикина перед путиным.

Ранее украинский астролог Альбина Пономаренко рассказала про двойников, и даже тройников президента россии владимира путина. По ее словам, подлинного главы кремля уже давно нет в живых.