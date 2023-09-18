Амур на вашей стороне: какие знаки Зодиака совсем скоро встретят свою вторую половинку

Весы, Стрелец и Водолей на этой неделе точно не будут одиноки

Некоторым знакам Зодиака звезды обещают успех на неделе с 18 по 24 сентября 2023 года. А вот тройке зодиакальных представителей особенно повезет в амурных делах.

Любовный гороскоп на ближайшую неделю обещают встречу со второй половинкой таким знакам Зодиака, как Весы, Стрелец и Водолей. Об этом пишет Your tango.

Весы

Астрологи обещают вам в ближайшие дни много интересного. Что-то старое исчезнет из вашей жизни, дав место новому. Вы прошли через многое, но на этой неделе вы впервые почувствуете себя свободным. Весы посмотрят на свою личную жизнь по-другому.

Если у вас уже есть партнер, то в отношения могут выйти на новый уровень. Одинокие Весы совсем скоро могут встретить свою вторую половинку. Осеннее равноденствие 23 сентября принесет вам отдых и позитив. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Стрелец

Эта неделя принесет Стрельцам удачу в любовных делах. Будьте готовы встретиться с кем-то особенным. Вы почувствуете себя новым человеком в период трансформации Плутона.

Астрологи советуют не торопиться, Стрелец обязательно найдет идеального человека для себя. В ближайшие семь дней вы можете успешно начать свой путь к поиску любви. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Водолей

На этой неделе, с 18 по 24 сентября 2023 года, перед вами стоит задача сделать все правильно и для себя, и для человека, которого вы любите. Вы будете инициативны и почувствуете силы для изменений.

Осеннее равноденствие 23 сентября поможет освободить место для того, в чем нуждается ваша личная жизнь. Сезон Весов сделает вас счастливым и вернет надежду в ваше сердце. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, брак каких знаков Зодиака считается вечным. По словам астрологов, некоторые зодиакальные пары могут прожить вместе всю жизнь.