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Под венец не затащить: названы знаки Зодиака, которые больше всех боятся жениться

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Такой мужчина просто сидит на месте
Такой мужчина просто сидит на месте. Фото Freepik

Гороскоп для Стрельца, Льва, Рыб и Близнецов

Многие люди рассматривают брак как важную жизненную цель, которой они надеются достичь в какой-то момент. Но каждый из них подвержен влиянию своего знака Зодиака — кто-то вечно опаздывает, а кто-то как огня страшится брачных уз.

Астрологи отмечают, что очень важно быть уверенным в отношении человека, с которым вы решили провести оставшуюся часть своей жизни. В то же время некоторым мужчинам из-за страха перед обязательствами трудно найти длительную любовь.

Стрелец

Стрельцы ценят свою свободу. Правящая планета Юпитер подпитывает их сущность, стремящуюся бесконечно путешествовать и исследовать. Независимо от того, страх ли ограниченного физического пространства или ощущение, что они попали в ловушку обычных обязанностей, они всегда стремятся к своей свободе и неохотно позволяют чему-либо ей препятствовать. В том числе и браку, который они рассматривают как такое препятствие. Иногда они могут вступать в долгосрочные отношения, но речь идет об институте брака, они, как правило, уклоняются. Кроме того, они могут быть склонны к поиску возможностей и вариантов на стороне. В их глазах трава постоянно зеленее по другую сторону забора, а не в собственном саду.

Лев

Львы известны своей непревзойденной креативностью как в спальне, так и вне ее. Они жаждут партнера, который мог бы увлечь их яркими фантазиями и позволить себе регулярные эксперименты. Львы также страстно желают непоколебимой верности своего партнера, хотя иногда они могут закрывать глаза на собственные грешки. Львы со временем могут потерять энтузиазм, и хотя вначале идея свадьбы волновала их в положительном плане, они могут ощутить момент страха и отступления. Но, в зависимости от уровня их зрелости, Львы могут наконец оказаться готовыми принять близость, которую могут предложить только преданные отношения. Ключом к продолжительному счастью будет только умственная совместимость с Львом.

Рыбы

Многие Рыбы в силу своего характера склонны бежать от непрестанных требований внешнего мира. Ответственность в любой форме является для них невыносимой. Это отвращение к обязательствам особенно очевидно, когда речь идет о перспективе бракосочетания. Одна только мысль об этом может вызвать у Рыб мурашки по коже. Они не только сомневаются в надежности своего потенциального спутника жизни, но и своей способности поддерживать такие отношения. Им нужен уровень безопасности, которого можно добиться лишь большими усилиями с обеих сторон, чтобы сформировать основу для их уверенности.

Близнецы

Близнецы по своей сути являются чрезвычайно преданными партнерами, которые глубоко любят — несмотря на то, что иногда им трудно эффективно выразить свою любовь. В то же время их перспективы и предпочтения могут изменяться с бешеной скоростью. Духовная отстраненность, которую они могут периодически ощущать, служит препятствием для поспешного вступления в брак. Импульсивный характер Близнецов может заставить их внезапно изменить свое мнение, заставив их остыть еще до того, как они дойдут до алтаря. Чтобы поддерживать успешные долгосрочные отношения с Близнецами, нужно спокойное поведение и снисходительный нрав, поскольку их склонность к колебаниям может стать проблемой на пути любви и преданности.

Ранее мы писали, у каких знаков Зодиака будет удачная неделя. Начиная с сегодня, они наверняка добьются успеха в любом деле.

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