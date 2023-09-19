Эти три знака Зодиака проведут замечательную неделю: кому повезло больше всего

Все дела будут идти исключительно хорошо

Каждую неделю Вселенная "отбирает" несколько знаков Зодиака, которых наделяет невероятным везением во всех сферах их жизни. И неделя с 19 по 25 сентября не стала исключением.

Согласно астрологическим прогнозам, этот период принесет много радости и удовлетворения трем знакам Зодиака — Львам, Девам и Близнецам. Следующие несколько дней можно с легкостью использовать как ступеньки на пути к своим целям.

Лев

Для достижения своих стремлений, важно обрести уверенность в себе, и на этой неделе Вселенная дает вам такую суперсилу. Ожидайте неделю, наполненную творческими усилиями, которые послужат идеальным отвлечением от повседневного напряжения. Оставайтесь сильными и продемонстрируйте свои неоспоримые таланты. Нынешняя энергия наполнена оптимизмом и прогрессом. Бесстрашно идите навстречу реализации своей мечты, потому что звезды сошлись в вашу пользу, и никому, кроме вас самих, трудно встать на вашем пути.

Дева

Ваши неустанные усилия наконец-то будут замечены, а друзья и коллеги осыпят вас заслуженной похвалой. Они выразят свою благодарность и признательность за все, чего вы достигли. Ваша способность преуспеть во всем, за что бы вы ни взялись, ярко засияет на этой неделе. Приготовьтесь к излиянию благодарности и выражению любви со стороны окружающих. Любые возникающие мелкие препятствия будут легко преодолены, что позволит вам добиться желаемых результатов. Строгое соблюдение графика позволит вам оставаться на высоте.

Близнецы

Эта неделя поднимет вас на новую высоту в плане саморазвития и личного счастья. В ближайшие дни вы не только найдете подтверждение того, что находитесь на правильном пути, но и испытаете оживление своего душевного состояния, как никогда раньше. Ваше стремление к успеху и профессиональному признанию очевидно, и вскоре вам представится прекрасная возможность продемонстрировать свои навыки. Проявив свою надежность, ответственность и добросовестность, вы завоюете доверие начальства.

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