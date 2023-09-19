Гороскоп на 20 сентября: у кого-то осуществится давняя мечта, а кто-то узнает неожиданные новости

День подходит для начала или открытия новых дел.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Запоминайте все удачные идеи или мысли, которые приходят к вам в голову. Какие-то из них в будущем вы сможете успешно реализовать. Овны могут помириться с людьми, с которыми были в ссоре, и найти компромиссное решение. Общение с профессионалами будет для вас полезными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Удачный и плодотворный день ожидает Тельцов. У вас повышенный уровень энергии и многие сложные дела вы решаете быстро и эффективно. Не спешите и не суетитесь, иначе серьезных ошибок не избежать. Сконцентрируйтесь на одном важном деле, не распыляйте внимание на несколько задач. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если вы хотели начать что-то новое и необычное, этот день для этого подходящее время. Вы с энтузиазмом возьметесь за дело, и поднимите себе настроение. Снизить напряженность от работы Близнецам можно с помощью позитивного общения с коллегами и регулярных перерывов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хорошее время, чтобы решить все спорные вопросы и недоразумения с близкими людьми. 20 сентября Раки могут начинать сложные или неприятные разговоры и находить устраивающее всех решение. Рассчитывайте на свои силы, проявляйте активность, не надейтесь, что кто-то сделает это за вас. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачный и интересный день. Перед вами откроются новые возможности и ваша задача использовать их как можно эффективнее. Некоторые мечты или планы Львов могут осуществиться. Общаться будет легко и приятно, поэтому не отказывайтесь от приглашений или неожиданного знакомства с кем-либо.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Выбирайте себе в компанию людей, которые вас вдохновляют и заставляют двигаться вперед к своей мечте. Рационально используйте силы, не перенапрягайтесь на рабочем месте, иначе могут возникнуть проблемы с самочувствием. В личных отношениях все складывается удачно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Уборка дома или на рабочем столе поможет найти потерянные вещи, которые вам очень пригодятся. При принятии решения, прислушивайтесь к интуиции, отвечайте быстро, тогда обстоятельства сложатся с выгодой для вас. Весам 20 сентября нужно быть решительнее и смело приступать к действиям.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Звезды уверены, что наблюдательная позиция будет для Скорпионов самой правильной. Не вмешивайтесь в происходящее: многие вопросы будут решаться без вашего участия, но в вашу пользу. Также нужно быстро реагировать и воспользоваться удачной возможностью, как только она появится.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможно придется менять кое-какие планы после того, как вы узнаете неожиданные новости. Однако не доверяйте всему, что услышите: вся информация нуждается в проверке и уточнении. Если есть свободное время, Стрельцам лучше провести его с любимым человеком, который поддержит их и зарядит позитивом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В первой половине дня вы получите хорошие известия, которые повлияют на вашу жизнь. Есть вероятность встретиться со старыми друзьями, с которыми вы не виделись очень давно. После обеда предстоит напряженно работать: звезды советуют не спешить, сосредоточиться на своих обязанностях. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Все решения следует принимать быстро, не раздумывая. Такой способ действий принесет Водолеям удачу в делах. Верьте в свои силы и прислушивайтесь к интуиции, которая подскажет вам верное направление. Утро будет более продуктивным, а вечером хорошо расслабиться и сходить в гости.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ваш позитивный настрой и хорошее настроение помогут быстро и качественно решать важные задачи, а также притянут к вам интересных и нужных людей. В сложных ситуациях 20 сентября действуйте быстро, не раздумывая. Старайтесь прислушиваться к новой информации: она вам пригодится.