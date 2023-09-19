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Гороскоп на 20 сентября: у кого-то осуществится давняя мечта, а кто-то узнает неожиданные новости

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 20 сентября 2023 года
Гороскоп на 20 сентября 2023 года. Фото Getty Images

День подходит для начала или открытия новых дел.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Запоминайте все удачные идеи или мысли, которые приходят к вам в голову. Какие-то из них в будущем вы сможете успешно реализовать. Овны могут помириться с людьми, с которыми были в ссоре, и найти компромиссное решение. Общение с профессионалами будет для вас полезными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Удачный и плодотворный день ожидает Тельцов. У вас повышенный уровень энергии и многие сложные дела вы решаете быстро и эффективно. Не спешите и не суетитесь, иначе серьезных ошибок не избежать. Сконцентрируйтесь на одном важном деле, не распыляйте внимание на несколько задач. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если вы хотели начать что-то новое и необычное, этот день для этого подходящее время. Вы с энтузиазмом возьметесь за дело, и поднимите себе настроение. Снизить напряженность от работы Близнецам можно с помощью позитивного общения с коллегами и регулярных перерывов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хорошее время, чтобы решить все спорные вопросы и недоразумения с близкими людьми. 20 сентября Раки могут начинать сложные или неприятные разговоры и находить устраивающее всех решение. Рассчитывайте на свои силы, проявляйте активность, не надейтесь, что кто-то сделает это за вас. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачный и интересный день. Перед вами откроются новые возможности и ваша задача использовать их как можно эффективнее. Некоторые мечты или планы Львов могут осуществиться. Общаться будет легко и приятно, поэтому не отказывайтесь от приглашений или неожиданного знакомства с кем-либо.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Выбирайте себе в компанию людей, которые вас вдохновляют и заставляют двигаться вперед к своей мечте. Рационально используйте силы, не перенапрягайтесь на рабочем месте, иначе могут возникнуть проблемы с самочувствием. В личных отношениях все складывается удачно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Уборка дома или на рабочем столе поможет найти потерянные вещи, которые вам очень пригодятся. При принятии решения, прислушивайтесь к интуиции, отвечайте быстро, тогда обстоятельства сложатся с выгодой для вас. Весам 20 сентября нужно быть решительнее и смело приступать к действиям.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Звезды уверены, что наблюдательная позиция будет для Скорпионов самой правильной. Не вмешивайтесь в происходящее: многие вопросы будут решаться без вашего участия, но в вашу пользу. Также нужно быстро реагировать и воспользоваться удачной возможностью, как только она появится.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможно придется менять кое-какие планы после того, как вы узнаете неожиданные новости. Однако не доверяйте всему, что услышите: вся информация нуждается в проверке и уточнении. Если есть свободное время, Стрельцам лучше провести его с любимым человеком, который поддержит их и зарядит позитивом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В первой половине дня вы получите хорошие известия, которые повлияют на вашу жизнь. Есть вероятность встретиться со старыми друзьями, с которыми вы не виделись очень давно. После обеда предстоит напряженно работать: звезды советуют не спешить, сосредоточиться на своих обязанностях. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Все решения следует принимать быстро, не раздумывая. Такой способ действий принесет Водолеям удачу в делах. Верьте в свои силы и прислушивайтесь к интуиции, которая подскажет вам верное направление. Утро будет более продуктивным, а вечером хорошо расслабиться и сходить в гости.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ваш позитивный настрой и хорошее настроение помогут быстро и качественно решать важные задачи, а также притянут к вам интересных и нужных людей. В сложных ситуациях 20 сентября действуйте быстро, не раздумывая. Старайтесь прислушиваться к новой информации: она вам пригодится.

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