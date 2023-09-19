Повезет и в финансах, и в любви: названы счастливчики по знаку Зодиака на этой неделе

Девы, Львы и Овны могут ожидать чего-то приятное в ближайшие семь дней

Астрологи обещают удачную неделю с 18 по 24 сентября 2023 года некоторым знакам Зодиака. Тройке зодиакальных представителей повезет и в любовных делах, и в материальных вопросах.

Лучшие гороскопы на ближайшие дни, по словам астрологов, у трех знаков Зодиака – Девы, Льва и Овна. Об этом пишет Your tango.

Дева

Звезды обещают вам удачную неделю. Астрологи советуют провести больше времени с друзьями или даже устроить праздничную вечеринку. Готовьтесь к продуктивным событиям, будет много общения. Обрести баланс помогут дыхательные практики. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Лев

Вы вступаете в финансово прибыльную фазу, отмечают астрологи. Пришло время собирать плода ваших усилий. Звезды принесут вам на этой недели энергию удачи, используйте любые возможности. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Овен

На этой неделе в центре внимания оказалась ваша личная жизнь. Вы сможете продвинуться вперед в ваших отношениях. Не бойтесь принимать смелые решения. Звезды на вашей стороне, так что любой результат будет удачным. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обещает финансовый гороскоп на октябрь. С деньгами все будет в порядке у некоторых знаков Зодиака.