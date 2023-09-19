Пора прощаться: четырем знакам Зодиака звезды сулят расставание в ближайшие дни

У Дев, Весов, Скорпионов и Рыб грядут серьезные перемены в личной жизни

Некоторым знакам Зодиака звезды обещают удачную неделю с 18 по 24 сентября 2023 года. Тогда как у четырех представителей зодиакального круга личная жизнь может перевернутся из-за расставания.

Любовный гороскоп на неделю сулит разрыв четырем знакам Зодиака – Деве, Весам, Скорпиону и Рыбам. Об этом передает Your tango.

Дева

В ближайшие семь дней вы можете понять, что требуете от своих отношений большего. Или вы, или ваш партнер могут разлюбить, что означает окончание романа. Если вы с вашей половинкой не больше, чем друзья, стоит собраться на серьезный разговор. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Весы

Звезды не исключают, что на этой неделе Весов ожидает разрыв с романтическим партнером. Возможно, вы поймете, что чувства ушли. Если возникнет мысль расстаться, то астрологи советуют проговорить это с человеком, с которым вы вместе. Иногда нужно просто двигаться дальше. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Скорпион

По словам астрологов, ваш роман на этой неделе может дойти до критической точки. Не бойтесь принимать судьбоносное решение, а делайте все для того, чтобы вы были счастливы. Расставание может стать ступенькой к лучшему будущему и личной жизни, которая вас удовлетворит. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Рыбы

Этот этап в ваших личных отношениях может в ближайшее время завершиться. Если на смену страсти пришла рутина, то возникают вопросы. Астрологи не исключают, что Рыб ожидает разрыв. Тем не менее, все, что случится, пойдет вам на пользу. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака астрологи называют главными счастливчиками месяца. Везение и в любви, и деньгах ожидает тройку зодиакальных представителей.