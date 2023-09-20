Октябрь будет непростым: три самых невезучих знака Зодиака в этом месяце

Тельцу, Деве и Рыбам стоит запастись терпением

Октябрь 2023 года станет удачным периодом в жизни некоторых знаков Зодиака. Другим же представителям зодиакальной дюжины в этот раз не повезет, а месяц будет наполнен стрессами и трудностями.

Гороскоп на месяц, по мнению астрологов, говорит о трех знаках Зодиака – неудачниках октября. В их числе Телец, Дева и Рыбы, пишет Knowinsiders.

Телец

Проблемы дома и на работе в этом месяце несут поводы для беспокойства. Астрологи советуют уделят время физической активности, что поможет оставаться в тонусе. Избежать проблем с деньгами поможет инвестиционная деятельность. Будьте осторожны с финансовыми операциями и заключением документов. Хорошая новость: несмотря на трудности материальное положение улучшится. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Дева

Второй осенний месяц будет для вас непростым и депрессивным. Готовьтесь к растратам в октябре. Чтобы справиться со стрессами, положитесь на близких людей, именно они станут источников вдохновения. Решать денежные вопросы и отдавать долги астрологи советуют в период полнолуния 28 числа. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Рыбы

Звезды сулят октябрь, полон меланхолии и эмоциональных качелей. Не исключено, что во время полнолуния 28 числа ваши планы и мечты могут быть разрушены. Однако помните, что так, возможно, из вашей жизни уходит все лишнее. Будьте готовы принимать трудные решения в личных отношениях. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака астрологи сулят расставание в ближайшее время. Перемены в любовных делах ожидают сразу четырех зодиакальных представителей.