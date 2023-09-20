Гороскоп на 21 сентября: кто-то получит финансовый бонус, а кому-то сорвут планы

На экваторе недели не теряйте самообладание и находите источники для позитива

Издание "Телеграф" размещает гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 сентября, в котором вы узнаете, что готовят небесные тела представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удержать фортуну возле себя в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день ваши планы могут рухнуть. На работе не исключены проблемы и конфликты с коллегами. Астрологи призывают не терять самообладание и оставаться терпеливым к мелким неприятностям. Порадуйте себя приятной мелочью, даже чашка кофе в уютном кафе может улучшить ваше эмоциональное состояние.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вы неожиданно получите подарок от любимого человека. Этот сюрприз покажет, как вы любимы. Вам захочется порадовать вторую половинку в ответ, не сдерживайте этот порыв. Отличная идея провести вместе с партнером вечер, неважно, это будет романтический ужин или прогулка в парке. Кстати, астрологи обещают богатство Тельцам в октябре.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Четверг обещает быть насыщенным. Вам придется много общаться, решать рабочие задачи, находить аргументы для команды и помогать коллегам. К концу дня вы можете почувствовать себя энергетически истощенным. Важно найти время для релакса и восстановления сил на экваторе недели.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы узнаете новость, которого повергнет вас в шок. Старайтесь подходить к информации более критически и не распространять данные, в которых не уверены лично. Прислушивайтесь к тому, что говорят вокруг, но доверяйте только своим глазам. Наивность может сыграть с вами злую шутку в этот четверг.

Лев (23 июля — 23 августа)

Четверг внезапно принесет время для отдыха. Не упустите возможность провести время с родными или друзьями. Небольшая поездка за город или совместный поход по магазинам зарядит вас позитивом. Сегодня вы поймете, как цените тех, кто остается рядом многие годы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

На работе дела будут складываться наилучшим образом. Ждите положительных известий о своем финансовом положении. Звезды предупреждают о денежном бонусе: это может быть премия или повышение зарплаты. Хорошо подумайте о применении новых средств, а лишь потом планируйте траты.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня все может валиться из рук. Незначительные неурядицы способны вывести вас из себя. Будьте готовы к стрессам на работе и неприятным разговорам дома. Астрологи советуют проявить осторожность и лишний раз думать перед тем, как озвучивать свои мысли. День быстро пролетит, и это позволит вам выдохнуть.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Четверг порадует вас новостью на финансовую тему. Звезды сулят хорошие события бизнесменам. Не исключается, что есть возможность получить внушительное наследство или выгодно продать недвижимость. Астрологи порекомендовали не совершать интуитивные покупки, чтобы не растратить прибыль. К слову, Скорпионом повезет в октябре.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы тщательно планировали это будний день, но, к сожалению, не все будет идти как по маслу. Астрологи советуют искать позитив в любой ситуации и проявлять дипломатию в конфликтах. Вторая половина дня ожидается более приятной для вас, воспользуйтесь возможность уделить время своему хобби или общению с близкими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Четверг будет богат на общение и разъезды. Рабочая обстановка будет динамичной, но вы сможете справиться с любой задачей. Не бойтесь заручаться поддержкой коллег, астрологи советуют научиться принимать помощь и быть благодарным. Вечер четверга принесет шанс расслабиться, будь то ужин в приятной компании или просмотр душевной комедии.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День будет удачным для вашего знака Зодиака. В деловой сфере вы сможете проявить себя и заработать неплохие дивиденды. Дома тоже будет царить комфортная атмосфера. Астрологи советуют сегодня уделить внимание любимым людям, чтобы они помнили, что для вас они на первом месте.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Утро окажется хаотичным для вас, некоторые планы будут сорваны. Однако после обеда вы войдете в привычный ритм и сможете продуктивно провести остаток дня. Астрологи рекомендуют активнее проводить свободное время: тренировка или простая прогулка по городу не помешают. Интересно, что Рыбы – один из самых редких знаков Зодиака.