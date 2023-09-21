Гороскоп на 22 сентября: хороший день, чтобы проявить эгоизм и подумать о собственной выгоде

Настало время подумать о себе любимых

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ночные светила благоприятно расположены для выполнения финансовых операций, таких как денежные переводы и других подобных процедур. Этот день идеален для тех задач, которые вы давно откладывали. Пришло время взяться за них. Особенно важно проявить внимательность в делах, связанных с документами. Овны скоро встретят свою половинку.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Влияния ночных светил способствуют пересмотру жизни и самооценке. Поддерживайте инициативу в исследовании своего внутреннего мира и не бойтесь провести время в размышлениях. Это отличное время для духовных практик, молитвы и медитации.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Искренность – ваш лучший союзник на пути к настоящей любви и дружбе. Астрологи советуют не увлекаться ложью, так как астрономические силы могут раскрошить ее и обратить против вас. Если возможно, отложите покупки на другой день.

Рак (22 июня — 22 июля)

В эту пятницу есть большая вероятность встречи с кем-то важным. Это событие может оказаться судьбоносным, хотя многие, возможно, не заметят его сразу. Ночные светила на вашей стороне, и ваша интуиция будет невероятно мощной. Полезно размышлять о будущих перспективах.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не стесняйтесь расширять свои горизонты в эту пятницу. Почувствуйте себя свободными и позвольте себе наслаждаться любимыми занятиями. 22 сентября – день, который стоит полностью прожить, не ограничивая себя рамками. Вечер лучше посвятите своим близким. Львам нужно готовиться к стрессам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Важно не оставлять семейные конфликты, невыполненные обязательства и забытые долги неразрешенными. Если вы забыли оплатить кредит или кто-то из близких вас подвел, старайтесь немедленно восстановить справедливость, чтобы не допустить критичности в ситуации.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Могут возникнуть неожиданные проблемы и внеплановые заботы. Вероятно, придется корректировать или отменять планы, сталкиваться с финансовыми трудностями, проблемами в семье. В таких ситуациях способность справляться со стрессом и поддержка друзей играют важную роль.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день предоставляет возможность думать о собственной выгоде и проявлять эгоизм, но важно не переусердствовать, чтобы избежать конфликтов с другими людьми или второй половинкой. Критику следует воспринимать спокойно и без обид.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Есть вероятность получить интересное предложение в сфере бизнеса. Возможно, у вас возникнут мысли о текущей работе и желание изменить свою жизнь. Вечером вы можете заняться планированием будущих событий или сделать покупки в интернете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ночные светила не согласованы между собой, и могут возникать мелкие неприятности, выбивающие из колеи. Решительность является вашим лучшим союзником в этот день, помогая избежать отрицательных последствий и завершить день успешно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не придется беспокоиться о возможных неприятных сюрпризах от судьбы, так как ночные светила находятся в стабильном и сильном положении. Этот день идеально подходит для активной работы и проявления инициативы в области любви. Основой успеха будет хорошо проработанный план. Водолеям невероятно повезет в сентябре.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы почувствуете, что у вас есть настоящая защита — ваши близкие люди. Пятница обещает быть продуктивной и прибыльной. Вы с легкостью выполните все задачи, которые запланировали. Налаживайте как можно больше общения, так как успех зависит от ваших связей.