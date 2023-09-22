Гороскоп на 23 сентября: отличный день, чтобы найти вторую половинку и заняться шопингом

Самые важные сферы жизни в эту субботу — любовь и здоровье

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не самое подходящее время для новых начинаний. Лучше уделить внимание быту, развитию отношений в семье и общению с близкими. В финансовых вопросах также стоит быть более осторожными и, возможно, рассмотреть отложение планированной покупки на более подходящий момент. Овны скоро встретят свою половинку.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила не расположены в вашу пользу. Это может свидетельствовать о склонности мира к хаосу. Будьте осторожны и воздержитесь от старта новых начинаний, если у вас есть незавершенные задачи, которые требуют немедленного внимания. Будьте бдительны к возможным внезапным изменениям настроения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Стоит обратить внимание на сигналы, исходящие от вашего тела. Выполнение активных физических упражнений, забота о себе и духовные практики будут способствовать улучшению вашего физического состояния. Также стоит отметить, что в сфере духовного развития могут произойти положительные изменения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это отличное время для поиска своей второй половины. Важно взять инициативу в свои руки и проявить больше активности. Доверьтесь своему шестому чувству и внутреннему голосу. Благоприятный момент для крупных и значимых покупок, а также для приема гостей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Лучше не делиться своими планами с окружающими людьми, стоит держать их в секрете. Если вы проводите день в затхлом офисе, не забывайте делать пятиминутные прогулки на свежем воздухе. Краткая прогулка на улице может стать наилучшим способом расслабиться во время рабочего дня. Львам нужно готовиться к стрессам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В такой день следует избегать нерадивости и необдуманных поступков, а также стоит воздержаться от внезапных изменений планов. Необходимо быть осторожным в финансовых вопросах и не обещать ничего, чего не собираешься выполнять перед окружающими.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила укрепят вашу интуицию, способствуя более быстрому принятию важных решений. День не слишком подходит для финансовых и рабочих дел, но энергия звезд будет идеальной для романтических встреч, знакомств, выражения любви и укрепления семейных уз. Постарайтесь не переутомляться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Финансовая и деловая сферы остаются ключевыми. Откройте в полной мере тему сотрудничества на рабочем месте и в бизнесе, поддерживая окружающих, и с готовностью принимайте помощь от них. Старайтесь избегать излишней самокритики.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сияние ночных светил поднимает ваши скрытые энергетические резервы, что означает, что ни одна трудность или неудача не сможет подорвать вашу уверенность. Не ожидайте идеального момента, а идите к победе, несмотря на все преграды.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Воздействие космоса на вашу жизнь обещает быть весьма благоприятным. Это подразумевает, что удача находится рядом. Некоторые трудности, возможно, сами собой разрешатся, но для решения других проблем вам придется приложить дополнительные усилия. Астрологи советуют уделить особое внимание деталям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот период стоит уделить внимание семейным заботам и планированию будущих финансовых доходов. Анализ текущей ситуации поможет оценить свои достижения и поставить новые цели, способствующие привлечению удачи и процветанию в жизни. Водолеям невероятно повезет в сентябре.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Одной из наиболее значимых сфер в жизни является любовь. Чтобы обрести свою вторую половину, необходимо продемонстрировать окружающим все свои лучшие качества. Для тех, кто уже находится в отношениях, лучше избегать накопления обид и действовать честно и открыто.