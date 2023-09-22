Эти четыре знака Зодиака хмурятся больше всех: названы главные злюки по гороскопу

Эти знаки Зодиака всегда выглядят так, как будто они в плохом настроении

Верите вы или нет, но есть увлекательная группа людей, чье выражение как будто олицетворяет вечное недовольство. Даже в удачные периоды, которые полны радости и счастья, их лица словно свидетельствуют об обратном.

А уж когда они действительно в плохом настроении, их лица и взгляды приобретают почти убийственный вид. Однако, как отмечают астрологи, иногда в таких случаях нет никакой личной неприязни. Эта непреднамеренная мимика на лице просто откровенно передает склонность этих знаков к уединению, несмотря и на желание пообщаться с другими людьми.

Рак

Когда речь заходит о перепадах настроения, Раки стоят на первом месте. Нет ни одного мгновения, когда бы они не смогли олицетворить плохое настроение. Раки часто склоняются к негативу, и это сразу видно на их лицах. Если бы внешность действительно могла убивать, они были бы мастерами искусства. Даже когда Раки действительно счастливы и довольны, им все равно удается излучать намек на недовольство. Их настроение может измениться сразу, как только они проснулись. Возможно, они плохо спали или не успели выпить кофе — часто именно мелочи расстраивают Раков и могут сделать остаток их дня несчастным. Предложения вроде просто смеяться в таких случаях не имеют для них смысла.

Дева

Эти люди склонны быть серьезными и часто увлечены погоней за совершенством, вплоть до крайностей. В жизни Дев нет времени на легкомыслие, они больше всего ценят концентрацию и щепетильность. Поэтому их серьезный вид легко может быть неправильно понят окружающими. По иронии судьбы, на самом деле Девы редко бывают в действительно плохом настроении. Они просто сосредоточены на собственном мире и почти не задумываются о том, какое влияние они оказывают на других. При даже небольшом отклонении от их тщательно спланированного курса Девы максимально концентрируются, пока не добьются желаемого результата. Поэтому их казалось бы хмурое лицо — просто выражение непоколебимой сосредоточенности и добросовестности.

Скорпион

От взгляда Скорпиона, которым он пронизывает других людей, у них часто начинают бегать мурашки по коже. Тогда как это просто защитный механизм, чтобы оградить себя от потенциального вреда, как только кто-то попытается проникнуть в его внутренний мир слишком рано. Скорпион не слишком легко идет на близкое общение, ему нужно время, чтобы познакомиться и укрепить доверие. Он сохраняет вокруг себя защитную стену и холодное поведение, чтобы наблюдать других с безопасного расстояния и судить, кто они на самом деле. Только после успешного прохождения этой проверки можно ожидать от него улыбки. Нередко можно увидеть Скорпиона как будто в подавленном настроении, который всем своим видом отбивает любое желание к нему подойти. В то же время при встрече хорошего друга его лицо разительно меняется и освещается широкой улыбкой. Скорпионы по сути своей не отрицательные личности. Им просто тяжело доверять другим.

Козерог

Успех находится в центре жизни Козерогов и они твердо верят, что его можно добиться только трудом. Вряд ли найдется другой знак Зодиака, который работает так тяжело изо дня в день, как они. С такой большой сосредоточенностью на работе и серьезного отношения к жизни остается мало места для легкомыслия. Поэтому не удивительно, что тот, кто уделяет столько времени серьезности, не может всегда держать улыбку на лице. Козероги часто выражают недовольство, даже когда они не увлечены своей работой. Кроме того, Козероги всегда стремятся быть правыми. Они наслаждаются возможностью сказать: "Я знал это" или "Я тебе говорил", когда их предсказания оказываются правдивыми. К сожалению, они склонны смотреть на жизнь сквозь сложную призму и опасаются полагаться на удачу или ожидать, что что-нибудь само упадет им на колени. Поэтому они стараются как можно больше контролировать свою жизнь и сохраняют серьезность.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь и останутся вместе. Подходит ли какая-то из этих четырех пар вам и вашему партнеру?