Гороскоп на равноденствие 23 сентября: Львов ждет признание, а Овнов — трудности

Равноденствие в сентябре 2023 благоприятно для любых новых начинаний

В этом году осеннее равноденствие выпадает на 23 сентября. В целом этот день принесет равновесие и гармонию, но энергия этого явления, когда день равен ночи, особенно сильно влияет на знаки Зодиака тригона Огня.

Овен (21 марта — 19 апреля)

На это осеннее равноденствие ваша энергия и бодрость будет бить через край, а ваши амбиции будут устремлены далеко вперед. На вашем пути могут возникнуть трудности, но вы легко сможете их преодолеть. Этот день благоприятен для начала новых проектов и занятий делами, на которые у вас раньше не хватало решимости. Однако помните об умеренности и не забывайте о заботе о собственном здоровье. Смотрите гороскоп для Овна на сегодня по ссылке.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для Львов осеннее равноденствие будет днем, когда они смогут проявить свою креативность и обаяние во всех сферах жизни. Вы будете привлекать внимание и вызывать восхищение окружающих. Это хороший момент, чтобы поделиться своими идеями и проявить лидерские качества. Однако будьте осторожны в общении с другими людьми, чтобы не создать конфликты из-за вашей гордыни. Узнайте на сайте подробный гороскоп на сегодня для Льва.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов день осеннего равноденствия будет временем размышлений и самоанализа. Вы будете задаваться вопросами о своих целях и направлении в жизни. Это хороший момент, чтобы обратить внимание на свои внутренние желания и стремления. Возможно, вам придется внести некоторые изменения в свои планы, чтобы достичь своих целей. Постарайтесь быть более открытыми к советам и поддержке окружающих. Гороскоп для Стрельца на сегодня — по ссылке.

В целом день осеннего равноденствия считается в астрологии очень удачным. Ранее мы опубликовали гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака.