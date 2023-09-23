Гороскоп на 24 сентября: трудности не подорвут уверенность, а новые цели привлекут удачу и процветание

Влияние звезд и планет обещает быть благоприятным

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Самая важная сфера жизни в это воскресенье — любовь. Для того чтобы найти вторую половинку, придется показать людям все свои самые лучше качества. Всем Овнам, кто уже в отношениях, лучше не копить обиды и действовать открыто, не скрывать искренности. Овны скоро встретят свою половинку.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Гороскоп указывает на важность сферы дома и финансов. Лучше уделить внимание семейным делам и планированию будущих доходов. Критический анализ происходящего поможет вам оценить свои достижения и поставить новые цели, которые привлекут удачу и процветание.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Воздействие ночных светил на вашу жизнь обещает быть благоприятным. Это говорит о том, что удача близка. Некоторые проблемы решатся сами собой, но для решения других вам придется приложить усилия. Астрологи советуют обращать внимание на мелкие детали.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила активируют ваше скрытый энергетический потенциал, что означает, что никакие трудности и несчастья не смогут подорвать вашу уверенность. Старайтесь не ждать, когда судьба изменится, а активно действуйте на пути к победе независимо от обстоятельств.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сферы финансов и бизнеса в это воскресенье находятся в приоритете. Раскройте полностью тему сотрудничества как на работе, так и в бизнесе. Помогайте другим и принимайте помощь от них. Постарайтесь избегать чрезмерной самокритики. Львам нужно готовиться к стрессам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила укрепят вашу интуицию, что поможет вам принимать важные решения. Хотя день не самый подходящий для финансовых и рабочих дел, энергетика звезд и планет будет идеальной для романтики, знакомств, проявления любовных чувств и укрепления семейных отношений.

Весы (24 сентября — 23 октября)

24 сентября — отличный день для поиска второй половины. Важно проявить инициативу и довериться своему шестому чувству. Это также благоприятное время для совершения крупных покупок и приема гостей. Не стоит переутомляться в это воскресенье.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не стоит раскрывать свои планы перед окружающими людьми. Лучше держать свои намерения в секрете. Если вы проводите рабочий день в офисе, не забывайте делать короткие пятиминутные прогулки на свежем воздухе. Это поможет вам восстановить силы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звездная и планетарная энергетика может быть не совсем благоприятной. В такие дни стоит избегать небрежности и неосторожности во всех делах. Также не рекомендуется внезапно менять планы. Будьте осторожны в финансовых вопросах и избегайте обещаний, которые вы не сможете выполнить.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обратите внимание на сигналы своего организма. Активные физические упражнения, процедуры по уходу и духовные практики положительно повлияют на ваше здоровье. Духовная сфера также обещает успехи, хотя они могут быть не такими значительными.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Согласно планетарным влияниям, в это воскресенье царит атмосфера хаоса, поэтому не стоит рисковать и начинать новые проекты, если у вас есть незавершенные задачи. Будьте осторожны и остерегайтесь неожиданных колебаний настроения. Водолеям невероятно повезет в сентябре.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день не самый подходящий для начала новых дел. Астрологи рекомендуют уделить внимание делам в доме, провести время с любимым человеком или родственниками. В финансовых вопросах лучше проявить осторожность и отложить шопинг на более удачное время.