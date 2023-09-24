Гороскоп на 25 сентября: избавляйтесь от ненужных вещей и начните искать любовь

Это идеальный день для романтики, отдыха, смены обстановки

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Стремитесь избегать принятия спонтанных решений. Поспешность может вызвать серьезные трудности, и оно скорее принесет беспокойство, а не пользу. Это относится не только к деловым вопросам, финансам и карьере, но и к сфере ваших личных отношений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Во всем, что связано с вашими отношениями, наблюдается положительная динамика, поэтому лучше всего стремиться к их укреплению. Энергия дня будет на вашей стороне, если вы готовы помогать другим. Все добрые поступки будут вознаграждены.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Пришло время немного расслабиться и взять паузу. Не стоит перерабатывать и уделять слишком много времени работе. Вечер лучше провести в общении с друзьями и близкими. В этот понедельник вы легко найдете единомышленников, получите поддержку от окружающих. В сентябре Близнецы встретят любовь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила указывают на необходимость быть более внимательными при подписании документов, так как существует риск упустить важные детали. Это также относится к вашей личной жизни. Осторожность в словах и поступках поможет избежать конфликтов и споров с важными людьми.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день предоставит отличную возможность очистить информационное пространство вокруг себя. Согласно рекомендациям астрологов, стоит избегать общения с неприятными личностями и освободиться от ненужных вещей и старых обязательств. В октябре у Львов начнется белая полоса.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Старайтесь завершить все свои дела в понедельник, 25 сентября. Не откладывайте ничего на завтра, и благодаря этому ночные светила сулят вам процветание. Следуйте ранее установленному распорядку дня, чтобы избежать возможных трудностей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день идеально подходит для романтики, отдыха и изменения обстановки. Если вы одиноки, то это прекрасная возможность для начала поиска второй половинки. Не жалейте средств на совместные развлечения, подарки и знаки внимания — вы отлично проведете время.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День предоставляет шанс вернуться к старым проектам на работе и возможно, в личной жизни — к прежним отношениям. Успех обеспечен, если вы сохраните спокойствие, будете избегать суеты, отодвинете спешку и извлечете уроки из прошлых ошибок.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Важно избегать деструктивных импульсов, так как они могут легко вывести события из-под контроля. Разрядка внутреннего напряжения может привести к неприятным последствиям, таким как скандалы, конфликты и даже увольнения. Поэтому необходимо обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Стрельцы в списке счастливчиков до конца 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Многие захотят получить новые впечатления. Это не обязательно должно включать в себя путешествие или преодоление дорожных неудобств. Напротив, можно найти много интересного на книжных полках, поскольку искусство может вдохновить и привнести свежие идеи.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Под воздействием ночных светил может возникнуть волнообразное настроение и депрессивные мысли. Астрологи рекомендуют не впадать в грусть, иначе можно упустить хорошее, что происходит вокруг. Позитив поможет ориентироваться на пути к новой жизни.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь философски относиться к проблемам и помнить, что каждая неудача — это шанс извлечь урок для жизни. Утром сосредоточьтесь на работе или домашних делах, а вечером уделите время отдыху. Хорошие мысли помогут справиться с трудностями и внутренними конфликтами.