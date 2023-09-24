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Гороскоп на 25 сентября: избавляйтесь от ненужных вещей и начните искать любовь

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 сентября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 сентября 2023 года. Фото Getty Images

Это идеальный день для романтики, отдыха, смены обстановки

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Стремитесь избегать принятия спонтанных решений. Поспешность может вызвать серьезные трудности, и оно скорее принесет беспокойство, а не пользу. Это относится не только к деловым вопросам, финансам и карьере, но и к сфере ваших личных отношений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Во всем, что связано с вашими отношениями, наблюдается положительная динамика, поэтому лучше всего стремиться к их укреплению. Энергия дня будет на вашей стороне, если вы готовы помогать другим. Все добрые поступки будут вознаграждены.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Пришло время немного расслабиться и взять паузу. Не стоит перерабатывать и уделять слишком много времени работе. Вечер лучше провести в общении с друзьями и близкими. В этот понедельник вы легко найдете единомышленников, получите поддержку от окружающих. В сентябре Близнецы встретят любовь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила указывают на необходимость быть более внимательными при подписании документов, так как существует риск упустить важные детали. Это также относится к вашей личной жизни. Осторожность в словах и поступках поможет избежать конфликтов и споров с важными людьми.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день предоставит отличную возможность очистить информационное пространство вокруг себя. Согласно рекомендациям астрологов, стоит избегать общения с неприятными личностями и освободиться от ненужных вещей и старых обязательств. В октябре у Львов начнется белая полоса.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Старайтесь завершить все свои дела в понедельник, 25 сентября. Не откладывайте ничего на завтра, и благодаря этому ночные светила сулят вам процветание. Следуйте ранее установленному распорядку дня, чтобы избежать возможных трудностей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день идеально подходит для романтики, отдыха и изменения обстановки. Если вы одиноки, то это прекрасная возможность для начала поиска второй половинки. Не жалейте средств на совместные развлечения, подарки и знаки внимания — вы отлично проведете время.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День предоставляет шанс вернуться к старым проектам на работе и возможно, в личной жизни — к прежним отношениям. Успех обеспечен, если вы сохраните спокойствие, будете избегать суеты, отодвинете спешку и извлечете уроки из прошлых ошибок.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Важно избегать деструктивных импульсов, так как они могут легко вывести события из-под контроля. Разрядка внутреннего напряжения может привести к неприятным последствиям, таким как скандалы, конфликты и даже увольнения. Поэтому необходимо обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Стрельцы в списке счастливчиков до конца 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Многие захотят получить новые впечатления. Это не обязательно должно включать в себя путешествие или преодоление дорожных неудобств. Напротив, можно найти много интересного на книжных полках, поскольку искусство может вдохновить и привнести свежие идеи.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Под воздействием ночных светил может возникнуть волнообразное настроение и депрессивные мысли. Астрологи рекомендуют не впадать в грусть, иначе можно упустить хорошее, что происходит вокруг. Позитив поможет ориентироваться на пути к новой жизни.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь философски относиться к проблемам и помнить, что каждая неудача — это шанс извлечь урок для жизни. Утром сосредоточьтесь на работе или домашних делах, а вечером уделите время отдыху. Хорошие мысли помогут справиться с трудностями и внутренними конфликтами.

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